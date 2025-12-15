चमोली: ज्योतिर्मठ में तारों में फंसा भालू, नंदा देवी पार्क टीम ने किया सफल रेस्क्यू

संवाद सहयोगी, ज्योतिर्मठ (चमोली): ज्योतिर्मठ क्षेत्र में मलारी हाईवे पर सोमवार रात को एटी बैंड के पास तारों में एक भालू फंस गया। सूचना पर पहुंची नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम ने समय रहते भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

जानकारी के अनुसार, एटी नाला रवि ग्राम के समीप मलारी हाईवे के किनारे भालू तारों में उलझ गया था। भालू के फंसे होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई गई।

वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रेंकुलाइज (बेहोश) किया, जिसके बाद उसे सावधानीपूर्वक तारों से मुक्त किया गया। बेहोश अवस्था में भालू को पिंजरे में डालकर रेंज कार्यालय लाया गया, जहां उसकी निगरानी की जा रही है। वहीं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ महातीम यादव ने बताया कि भालू का पूरी तरह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। भालू को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।