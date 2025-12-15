Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चमोली: ज्योतिर्मठ में तारों में फंसा भालू, नंदा देवी पार्क टीम ने किया सफल रेस्क्यू

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में मलारी हाईवे पर एटी बैंड के पास एक भालू तारों में फंस गया। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम ने तत्परत ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, ज्योतिर्मठ (चमोली): ज्योतिर्मठ क्षेत्र में मलारी हाईवे पर सोमवार रात को एटी बैंड के पास तारों में एक भालू फंस गया। सूचना पर पहुंची नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम ने समय रहते भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, एटी नाला रवि ग्राम के समीप मलारी हाईवे के किनारे भालू तारों में उलझ गया था। भालू के फंसे होने की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और भालू को सुरक्षित निकालने की रणनीति बनाई गई।

    वन विभाग की टीम ने भालू को ट्रेंकुलाइज (बेहोश) किया, जिसके बाद उसे सावधानीपूर्वक तारों से मुक्त किया गया। बेहोश अवस्था में भालू को पिंजरे में डालकर रेंज कार्यालय लाया गया, जहां उसकी निगरानी की जा रही है।

    वहीं, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ महातीम यादव ने बताया कि भालू का पूरी तरह सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। भालू को किसी प्रकार की गंभीर चोट नहीं आई है और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    ज्योतिर्मठ में भालू की सक्रिय

    ज्योतिर्मठ में भालू की सक्रियता दो साल से अधिक समय से हैं। इन दिनों रवि ग्राम खेल मैदान के पास पैनखंडा महोत्सव आयोजित हो रहा है। रात्रि को सांस्कृतिक संध्या भी होती हैं। जिसमें स्थानीय नागरिकों सहित दूर दराज के लोग शामिल होते हैं। इस दौरान भालू के हमले का डर बना रहता हैं। हालांकि स्थानीय लोग समूह में हल्ला कर मेले में शामिल होने आए रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- चमोली में समाने आई अनोखी घटना... छत फाड़कर रसोई में घुसा भालू, किचन में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट

    यह भी पढ़ें- चमोली में भालू का चलती टैक्सी पर हमला, चालक और सवारियों में मची अफरा-तफरी

    नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की टीम ने भालू का किया सुरक्षित रेस्क्यू।