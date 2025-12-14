Language
    चमोली में भालू का चलती टैक्सी पर हमला, चालक और सवारियों में मची अफरा-तफरी

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    चमोली में एक भालू ने चलती टैक्सी पर हमला कर दिया, जिससे चालक और सवारियां दहशत में आ गईं। घटना गुनियाला के पास हुई जब टैक्सी सवारियों को लेकर पोखरी की ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: भालू के हमले की घटनाएं अब खेतों, जंगलों और घरों तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब भालू वाहनों पर भी हमला कर रहे हैं। शनिवार सुबह एक भालू ने चलती टैक्सी पर हमला कर दिया।

    घबराए चालक और सवारियों ने जब शोर मचाया तो भालू सड़क के नीचे की ओर भाग गया। इस बीच चालक ने वाहन को भागकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

    शनिवार को बीणा गांव के निवासी संजय रावत टैक्सी से हरिद्वार के लिए सवारियां लेने सुबह साढ़े पांच बजे जौरासी गांव गए थे। वहां से पांच सवारियों के साथ पोखरी की ओर लौट रहे थे।

    इसी बीच गुनियाला के नीचे सड़क पर कंडारी तोक के पास पहुंचे तो अचानक भालू सड़क के बीचों बीच आया और वाहन के रुकते ही उसने कार पर हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त करने लगा।

    भालू के हमले से वाहन चालक और सवारियां घबरा गए और सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर कुछ देर बाद भालू नीचे सड़क की ओर चला गया।

    इसी दौरान मौका पाकर ड्राइवर ने वाहन को दौड़ाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर वन विभाग और स्थानीय लोगों को जानकारी दी। वन विभाग का कहना है कि घटना के बाद घटनास्थल के आसपास गश्त बढ़ा दी गई है।

    केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के रेंजर नवल किशोर नेगी ने बताया कि सूचना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है। उन्होंने लोगों से अंधेरे में आवाजाही न करने की अपील की है। बताया कि वाहन को भालू ने क्षति पहुंचाई है।

