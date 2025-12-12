Rudraprayag: थार्ती बडमा में लोहे की बाड़ में फंसा भालू, वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने में आई दिक्कतें

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: विकासखंड के थार्ती बडमा गांव में शुक्रवार को एक भालू लोहे की तार वाली बाड़ में फंस गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम उप प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। भालू को बेहोश करने में काफी दिक्कतें आईं। टीम देर शाम तक रेस्क्यू अभियान में जुटी रही। उधर, जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार, भालू व अन्य वन्यजीवों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग सतर्क हो गए हैं। विभाग की टीमों ने कई गांवों में निरीक्षण, बैठकें व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी।

अगस्त्यमुनि बीट टीम ने कोटेश्वर मंदिर क्षेत्र और बेला वार्ड नंबर तीन में भालू देखे जाने की सूचना पर गश्त की। टीम ने स्थानीय नागरिकों को वन्यजीवों से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वन्यजीव के दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दें, घरों के आसपास कचरा खुले में न फेंके।