चमोली में कुत्ते ने दिखाई स्वामी भक्ति, 'शेर' बनकर भालू पर टूटा; बचाई चरवाहे की जान

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर(चमोली) : दशोली विकासखंड के निजमुला घाटी के ग्राम दुर्मी के मक्खी तोक में गौणा के गोपाल लाल अपनी बकरियों को चुगाकर वापस घर लौट रहा था।

इस दौरान झाड़ियों में छिपकर पहले से घात लगाकर बैठे भालू ने एकाएक उन पर हमला कर दिया। इस दौरान बकरियों में भी भगदड़ मच गई।

इस दौरान बकरियों के साथ चल रहे कुत्ते ने स्वामी भक्ति दिखाई और भालू से भिड़ गया, जिसके बाद भालू चरवाहे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। इससे उसकी जान बच गई।

सूचना के बाद ग्रामीण घायल गोपाल लाल को घटनास्थल से बिरही तक लाए जहां से 108 की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां घायल का उपचार चल रहा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निजमुला घाटी में भालुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। गाड़ी सैंजी, निजमुला, गौणा, दुर्मी, पगना, पाणा, ईरानी और झिंझी सहित कई गांवों के ग्रामीण भयभीत हैं।

प्रधान भगत सिंह ने बताया कि राइंका निजमुला में 200 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। आए दिन स्कूल के नजदीक भालू दिखाई दे रहा है।

उन्होंने वन विभाग से भालुओं की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

दूसरी ओर, दशोली विकासखंड के देवलधार, मंडल सिरोली क्षेत्र में दोपहर को गांव के आसपास भालू दिखाई देने से दहशत का माहौल है।

ग्रामीणों ने आतिशबाजी व हो हल्ला कर भालू को जंगल की ओर भगाया। शाम को वन विभाग की टीम ने देवलधार क्षेत्र में गश्त की।

