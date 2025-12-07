Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand: खेत में काम कर रही थी युवती, तभी सामने आ गया गुलदार; बिना वक्त गंवाये लगा दी 10 फीट नीचे छलांग

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में एक युवती ने साहस दिखाते हुए खुद को गुलदार के हमले से बचाया। जखोली विकासखंड के कुमड़ी गांव में शिखा नाम की युवती ने 1 ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गुलदार से अपनी जान बचाने वाली युवती शिखा।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: धैर्य और साहस ही व्यक्ति को संकट से उबारता है। इसकी बानगी शनिवार को जखोली विकासखंड के कुमड़ी गांव में देखने को मिली, जहां एक युवती शिखा ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए करीब 10 फीट नीचे दूसरे खेत में छलांग लगाकर स्वयं को गुलदार के चंगुल से बचा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, ककोला गांव के पास भीरी-परकंडी मोटर मार्ग पर दिनदहाड़े गुलदार के घूमने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया है।

    कुमड़ी निवासी रविता देवी ने बताया कि वह बेटी शिखा व अन्य महिलाओं के साथ गांव के पास ही खेत में काम कर रही थीं। इसी बीच वहां झाड़ियों में छिपे गुलदार ने जैसे ही शिखा पर हमला करने की कोशिश की, उसने बिना वक्त गंवाये तत्काल दूसरे खेत में छलांग लगा दी। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया।

    वहीं, ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने क्षेत्र का मुआयना किया और क्षेत्रवासियों से अपील की कि गांव व खेतों के आसपास झाड़ियां न पनपने दें। टीम ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि खेत व जंगल की ओर अकेले न जाएं।

    जिला पंचायत सदस्य निर्मला बहुगुणा ने शिखा के साहस की प्रशंसा करते हुए वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी व गश्त बढ़ाने और गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है।

    उधर, वन विभाग के एसडीओ देवेंद्र पुंडीर ने बताया कि ककोला गांव के पास भीरी-परकंडी मोटर मार्ग पर शुक्रवार को गुलदार के घूमने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद शनिवार को क्षेत्र में पिंजरा लगा दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश नेगी ने बताया कि इन दिनों पहाड़ के कई गांवों में गुलदार और भालू की दहशत है।

    यह भी पढ़ें- Pauri: गुलदार ने ग्रामीण को बनाया निवाला, आमजन में आक्रोश; वन विभाग के कर्मचारियों को बनाया बंधक

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड के इस गांव में गुलदार का ऐसा खौफ, भय के कारण तीन बुजुर्ग महिलाओं ने छोड़ा घर