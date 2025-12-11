Uttarakhand: चमोली में किचन का दरवाजा तोड़ अंदर घुसा भालू, कमरे में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट
चमोली जनपद में भालुओं का आतंक जारी है। स्यूंण गांव में ग्रामीणों ने वन विभाग का विरोध किया। भालू मुकद्दर सिंह के रसोई घर में घुसकर खाद्य सामग्री खा गय ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: चमोली जनपद में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो भालू घरों के अंदर घुसकर खाद्य पदार्थ भी चट करने लगा है।
भालू प्रभावित स्यूंण गांव में पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों का ग्रामीणों ने विरोध किया और बैरंग वापस लौटाया।
ग्रामीणों ने कहा कि भालू को मारने का आदेश लेकर गांव पहुंचे तभी बात बनेगी। ग्रामीणों के विरोध के दौरान वन अधिकारी वन कानूनों का हवाला देने के बाद वापस लौट गए।
पोखरी विकासखंड के ताली गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश नेगी ने बताया कि बुधवार रात्रि को भालू गांव के मुकद्दर सिंह के रसोई घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और रसोई घर में रखी खाद्य सामाग्री को खाकर चट कर दिया है।
वहीं ग्राम देवर में भी भालू ने अखाडू लाल की गाय गांव के पास चुगते हुए मार डाली है। दशोली विकासखंड के ग्राम पंचायत स्यूंण गांव में अलग-अलग घटनाओं में भालू 12 से ज्यादा मवेशियों पर हमला कर चुका है। ग्राम सभा राजबगठी के सिमली में राजेंद्र प्रसाद की गोशाला का दरवाजा तोड़कर भालू ने तीन मवेशियों को मार डाला है।
भालू ने महिला पर हमला कर घायल किया
चारा-पत्ती लेने जंगल गई एक वृद्ध महिला पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
गुरुवार शाम करीब चार बजे केदारघाटी के ग्राम तरसाली निवासी पूर्णी देवी (65 वर्ष), पत्नी धर्मानंद सेमवाल, जंगल में चारा लेने गई थी। इसी दौरान अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं।
महिला की चीखें सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब तक भालू जंगल की ओर भाग गया। ग्रामीणों ने घायल पूर्णी देवी को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र फाटा पहुंचाया।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। भालू की बढ़ती गतिविधियों को लेकर गांव व आस-पास के क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- चमोली में कुत्ते ने दिखाई स्वामी भक्ति, 'शेर' बनकर भालू पर टूटा; बचाई चरवाहे की जान
यह भी पढ़ें- चंदौली के जंगल में भालू ने हमला कर व्यक्ति को किया गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।