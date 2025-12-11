Uttarakhand: चमोली में किचन का दरवाजा तोड़ अंदर घुसा भालू, कमरे में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट

संवाद सहयोगी, जागरण, गोपेश्वर: चमोली जनपद में भालुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो भालू घरों के अंदर घुसकर खाद्य पदार्थ भी चट करने लगा है। भालू प्रभावित स्यूंण गांव में पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों का ग्रामीणों ने विरोध किया और बैरंग वापस लौटाया। ग्रामीणों ने कहा कि भालू को मारने का आदेश लेकर गांव पहुंचे तभी बात बनेगी। ग्रामीणों के विरोध के दौरान वन अधिकारी वन कानूनों का हवाला देने के बाद वापस लौट गए। पोखरी विकासखंड के ताली गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश नेगी ने बताया कि बुधवार रात्रि को भालू गांव के मुकद्दर सिंह के रसोई घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और रसोई घर में रखी खाद्य सामाग्री को खाकर चट कर दिया है।

वहीं ग्राम देवर में भी भालू ने अखाडू लाल की गाय गांव के पास चुगते हुए मार डाली है। दशोली विकासखंड के ग्राम पंचायत स्यूंण गांव में अलग-अलग घटनाओं में भालू 12 से ज्यादा मवेशियों पर हमला कर चुका है। ग्राम सभा राजबगठी के सिमली में राजेंद्र प्रसाद की गोशाला का दरवाजा तोड़कर भालू ने तीन मवेशियों को मार डाला है।