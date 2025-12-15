Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चमोली में समाने आई अनोखी घटना... छत फाड़कर रसोई में घुसा भालू, किचन में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    चमोली के देवर खडोरा में एक भालू एक घर की रसोई में घुस गया और वहां रखी खाद्य सामग्री खा गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की ...और पढ़ें

    Hero Image

    पोखरी के ताली खंसारी में भालू नेरसोई घर की छत फाड़कर घुसा अंदर । जागरण

    संवाद सूत्र, पोखरी (चमोली): जिला मुख्यालय के पास देवर खडोरा में एक अनोखी घटना सामने आई। यहां भालू रसोई की छत फाड़कर अंदर घुसा। इसके बाद उसने रसोई में रखी हुई खाद्य सामग्री चट कर दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद भालू को जंगल भगाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार देवर खडोरा में जब एक घर के पास बनी रसोई की छत फाड़कर भालू अंदर घुसा तो गृह स्वामी ने हल्ला मचा दिया। इस पर ग्रामीण वहां पहुंचे। इसके साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। हालांकि, वन कर्मियों के पास पटाखे थे और वह भालू को जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रहे थे।

    ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आतिशबाजी और कनस्तर बजाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भालू के आतंक से मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान मनोज रावत, पंकज रावत, अमर सिंह, शालु कठैत, प्रदीप, प्रकाश रावत आदि मौजूद रहे।

    चमोली में भालू का चलती टैक्सी पर हमला

    भालू ने टैक्सी पर हमला कर दिया। चालक व सवारियों ने जब शोर मचाया तो भालू सड़क के नीचे भाग गया। इस बीच चालक ने वाहन को तेजी से भागा दिया। चमोली के बीणा गांव के निवासी संजय रावत टैक्सी से सवारियां लेने शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे जौरासी गांव गए थे।

    वह पांच सवारियों के संग पोखरी लौट रहे थे। इसी बीच गुनियाला के नीचे सड़क पर कंडारी तोक के पास अचानक भालू कार पर हमला कर वाहन को क्षतिग्रस्त करने लगा। इससे वाहन चालक और सवारियां घबरा गए। सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद भालू वहां से चला गया।

    यह भी पढ़ें- Rudraprayag: थार्ती बडमा में लोहे की बाड़ में फंसा भालू, वन विभाग की टीम को रेस्क्यू करने में आई दिक्कतें

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: चमोली में किचन का दरवाजा तोड़ अंदर घुसा भालू, कमरे में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट