चमोली में समाने आई अनोखी घटना... छत फाड़कर रसोई में घुसा भालू, किचन में रखी खाद्य सामग्री कर गया चट

संवाद सूत्र, पोखरी (चमोली): जिला मुख्यालय के पास देवर खडोरा में एक अनोखी घटना सामने आई। यहां भालू रसोई की छत फाड़कर अंदर घुसा। इसके बाद उसने रसोई में रखी हुई खाद्य सामग्री चट कर दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद भालू को जंगल भगाया गया।

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों के अनुसार देवर खडोरा में जब एक घर के पास बनी रसोई की छत फाड़कर भालू अंदर घुसा तो गृह स्वामी ने हल्ला मचा दिया। इस पर ग्रामीण वहां पहुंचे। इसके साथ ही वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। हालांकि, वन कर्मियों के पास पटाखे थे और वह भालू को जंगल की ओर भगाने का प्रयास कर रहे थे।

ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आतिशबाजी और कनस्तर बजाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भालू के आतंक से मुक्ति के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दौरान मनोज रावत, पंकज रावत, अमर सिंह, शालु कठैत, प्रदीप, प्रकाश रावत आदि मौजूद रहे।

चमोली में भालू का चलती टैक्सी पर हमला भालू ने टैक्सी पर हमला कर दिया। चालक व सवारियों ने जब शोर मचाया तो भालू सड़क के नीचे भाग गया। इस बीच चालक ने वाहन को तेजी से भागा दिया। चमोली के बीणा गांव के निवासी संजय रावत टैक्सी से सवारियां लेने शनिवार सुबह साढ़े पांच बजे जौरासी गांव गए थे।