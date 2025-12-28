मार्ग पर अचानक आया हाथी, वाहन चालकों में मची अफरा-तफरी; गजराज ने भी लगाई दौड़

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला: जौलीग्रांट-ऋषिकेश मार्ग पर देर शाम हाथी चहल कदमी करता हुआ अचानक बीच मार्ग पर आ गया। जिसे देखकर वहां से आवागमन कर रहे वाहन चालकों में अफरा- तफरी मच गई और सभी हाथी से दूर अपने वाहनों को भगाने लगे। हाथी भी तेज गति से सड़क पर भागता रहा। उसके बाद वह जंगल की तरफ चला गया। गनीमत यह रही कि उसने किसी वाहन पर हमला नहीं किया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

बता दें कि रानीपोखरी पुल के समीप व देहरादून एयरपोर्ट मार्ग के पास हाथी कारिडोर क्षेत्र है जहां पर हाथी अक्सर यहां से निकलकर सड़क पार कर जंगल के दूसरी तरफ जाता है। जो बड़कोट व थानो वन रेंज का हिस्सा है। परंतु यहां पर हुए अतिक्रमण के चलते हाथी अपने पारंपरिक मार्गो से सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं।