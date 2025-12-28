मार्ग पर अचानक आया हाथी, वाहन चालकों में मची अफरा-तफरी; गजराज ने भी लगाई दौड़
जौलीग्रांट-ऋषिकेश मार्ग पर एक हाथी अचानक सड़क पर आ गया, जिससे वाहन चालकों में अफरा-तफरी मच गई। हाथी तेजी से सड़क पर भागा और फिर जंगल में चला गया, गनीम ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला: जौलीग्रांट-ऋषिकेश मार्ग पर देर शाम हाथी चहल कदमी करता हुआ अचानक बीच मार्ग पर आ गया। जिसे देखकर वहां से आवागमन कर रहे वाहन चालकों में अफरा- तफरी मच गई और सभी हाथी से दूर अपने वाहनों को भगाने लगे। हाथी भी तेज गति से सड़क पर भागता रहा। उसके बाद वह जंगल की तरफ चला गया। गनीमत यह रही कि उसने किसी वाहन पर हमला नहीं किया। अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
बता दें कि रानीपोखरी पुल के समीप व देहरादून एयरपोर्ट मार्ग के पास हाथी कारिडोर क्षेत्र है जहां पर हाथी अक्सर यहां से निकलकर सड़क पार कर जंगल के दूसरी तरफ जाता है। जो बड़कोट व थानो वन रेंज का हिस्सा है। परंतु यहां पर हुए अतिक्रमण के चलते हाथी अपने पारंपरिक मार्गो से सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं।
जिसके चलते हाथियों को अब दूसरी ओर से आवागमन करना पड़ रहा है। जिसके चलते हाथी सीधे ना जाकर मार्ग पर काफी दूर बीचो-बीच चलकर अपने गंतव्य में पहुंच रहे हैं।
यदि इस पर जल्द ध्यान ना दिया गया तो हाथी कभी भी हमलावर होकर किसी भी वाहन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां पूर्व में भी हाथी वाहनों पर हमला भी कर चुका है। परंतु उसके बावजूद भी जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हैं। जिसके चलते कभी भी इस क्षेत्र में बड़ा हादसा हो सकता है।
