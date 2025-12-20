Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haridwar: झुंड से बिछुड़ा हाथी, गली-गली रहा दौड़ता; बमुश्किल वन कर्मियों ने जंगल की ओर खदेड़ा

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:16 PM (IST)

    हरिद्वार के लालढांग में एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर कटेबड गांव की गलियों में घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कई राउंड फायर ...और पढ़ें

    Hero Image

    कटेबड की सड़क पर झुंड से बिछुड़ा हाथी। जागरण

    संवाद सूत्र जागरण लालढांग (हरिद्वार) : झुंड से बिछुड़े हाथी ने सड़क से लेकर गांव की गलियों तक जमकर आतंक मचाया। लालढांग के कटेबड गांव में सुबह हाथी गली-गली दौड़ता रहा। बमुश्किल वन कर्मियों के पहुंचने और कई राउंड फायरिंग के बाद हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लालढांग क्षेत्र का कटेबड गांव एक ओर राजाजी टाइगर रिजर्व की रवासन रेंज ओर दूसरी ओर लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज से सटा हुआ है। यही कारण है कि यहां हाथी सहित अन्य जंगली जानवरों की चहलकदमी बनी रहती है। शनिवार सुबह एक हाथी अपने झुंड से बिछुड़ गया। जिसके बाद वह कटेबड गांव की मुख्य सड़क पर आ धमका।

    हाथी के सड़क पर आते ही वहां देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। उसी समय स्कूल के बच्चों का भी आवागमन बना रहता है, गनीमत रही कि इस दौरान हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ इकठ्ठा होने लगी।

    सूचना मिलती ही वन कर्मी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कई राउंड फायरिंग कर हाथी को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी गांव की गलियों की ओर भाग गया। जिसके बाद हाथी एक बार फिर कटेबड पेट्रोल पंप के समीप आ धमका।

    जहां स्थानीय ग्रामीणों ने पटाखों से उसे भागने का प्रयास किया, बमुश्किल हाथी को नदी की ओर खदेड़ा। डिप्टी रेंजर हनुमंत द्विवेदी ने कहा कि रात को हाथी अपने झुंड के साथ था। परंतु झुंड से बिछुड़ा एक हाथी सुबह होते ही सड़क पर आ धमका। बमुश्किल हाथी को आबादी क्षेत्र से जंगल की ओर खदेड़ा।

    यह भी पढ़ें- Kotdwar में हाथी का आतंक, फसल बर्बाद करने के साथ घरों के बाहर रखी पानी की टंकी तोड़ी

    यह भी पढ़ें- VIDEO: हाथी को आया गुस्सा, दौड़ाने लगा मार्निंग वाक पर निकले लोगों को; वीडियो हुआ वायरल

    यह भी पढ़ें- सावधान! देहरादून के रायवाला में सड़कों पर घूम रहे हाथी और गुलदार, जान-माल के लिए खतरा