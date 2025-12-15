VIDEO: हाथी को आया गुस्सा, दौड़ाने लगा मार्निंग वाक पर निकले लोगों को; वीडियो हुआ वायरल
नैनीताल जिले के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक गांवों से नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग क्षेत्र से निकलकर हाथी मार् ...और पढ़ें
नेशनल हाईवे आए हाथी का वायरल वीडियो।
संवाद सहयोगी, जागरण लालकुआं (नैनीताल): हल्दूचौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक अब गांवों से निकलकर नेशनल हाईवे तक पहुंच गया है। तराई केंद्रीय वन प्रभाग क्षेत्र से निकलकर हाथी युवाओं और मार्निंग वाक पर निकले लोगों का पीछा करते नजर आए, वहीं नेशनल हाईवे का डिवाइडर पार कर सड़क के दोनों ओर घूमते रहे।
रविवार तड़के हाईवे पार कर रहे हाथियों के झुंड में से एक हाथी को गुस्सा आ गया। वह मार्निंग वाक पर निकले लोगों के पीछे दौड़ा। इस पूरी घटना से इलाके में दहशत फैल गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।
हालांकि, हाथियों का झुंड रोज ही नेशनल हाईवे पार तराई केंद्रीय वन प्रभाग से तराई पूर्वी वन प्रभाग के रिहायशी कालोनी और गांवों में जाकर जमकर उत्पात मचा रहे है।
रविवार तड़के नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब इंडियन आयल डिपो के पास अचानक हाथियों का झुंड सड़क पर आ गया।
युवा और मार्निंग वाक पर निकले लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। इस दौरान हाथियों ने नेशनल हाईवे का डिवाइडर भी पार कर लिया और कुछ देर तक सड़क के दोनों ओर विचरण करते रहे, जिससे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।
घटना के वीडियो व दृश्य कैमरे में भी कैद हुए हैं। एक चित्र में हाथी लोगों का पीछा करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरा हाथी नेशनल हाईवे का डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी ओर जाता नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और हाथियों को आबादी से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
इंडियन आयल डिपो के पास हाईवे पार करते हाथी।
