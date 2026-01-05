दुष्यंत कुमार गौतम ने ठोका दो करोड़ का मानहानि दावा, कांग्रेस व आप सहित नौ प्रतिवादियों के विरुद्ध दिल्ली हाई कोर्ट में दी याचिका

जागरण संवाददाता, देहरादून : भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने अपने खिलाफ इंटरनेट मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का दावा दायर किया है। याचिका में उन्होंने अभिनेत्री उर्मिला सनावर, पूर्व विधायक सुरेश राठौर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा, एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर मोहित चौहान सहित कुल नौ प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

याचिका में दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों ने एक्स, मेटा प्लेटफार्म (फेसबुक/इंस्टाग्राम) और यूट्यूब के माध्यम से उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान प्रसारित किए हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को काफी नुकसान पहुंचा है।

इसी आधार पर वादी ने कुल नौ प्रतिवादियों से दो करोड़रुपये के हर्जाने की मांग की है। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि कोर्ट वादी के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करें, जिससे प्रतिवादियों और उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों, सहयोगियों, वारिसों एवं रिश्तेदारों को वादी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के मानहानिकारक आरोपों के प्रकाशन व प्रसार से रोका जा सके।

इसके अलावा उन्होंने कोर्ट से यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि प्रतिवादी न केवल याचिका में विशेष रूप से सूचीबद्ध आपत्तिजनक लिंक हटाएं, बल्कि वादी या उसके अधिवक्ता की ओर से सूचित किए जाने पर उसी सामग्री के समान, मिरर, पुनः अपलोड किए गए, संपादित या अनुवादित सभी संस्करणों को भी संबंधित प्लेटफार्म से तत्काल हटाने के लिए बाध्य हों।

उर्मिला सनावर के विरुद्ध दून में पहले भी हो चुका मुकदमा भाजपा के राष्ट्रीय नेता दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से डालनवाला कोतवाली में उर्मिला सनावर व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। इससे पहले बीते 24 दिसंबर को पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ की ओर से भी दून के नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है।

आरती गौड़ की शिकायत के अनुसार, उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की ओर से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर उनके खिलाफ तथ्यविहीन, भ्रामक और अश्लील सामग्री लगातार पोस्ट की गई। उन्होंने ने एक आडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके विरुद्ध महिला अस्मिता से जुड़े आपत्तिजनक शब्दों और गालियों का प्रयोग किया गया है।