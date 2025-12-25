कोहरे की चादर में लिपटा देहरादून एयरपोर्ट, आज सुबह नहीं पहुंची एक भी फ्लाइट
संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून): डोईवाला में कोहरा होने के चलते देहरादून एयरपोर्ट में गुरुवार सुबह 10 बजे तक अभी तक कोई भी सुबह आने वाली फ्लाइट नहीं पहुंची है। इसके चलते सुबह आने वाली भुवनेश्वर, जयपुर, दिल्ली आदि की फ्लाइट विलंब से एयरपोर्ट पहुंचने की उम्मीद है।
दिल्ली, मुंबई समेत पांच उड़ाने देरी से पहुंची एयरपोर्ट
देहरादून हवाई अड्डे पर बुधवार को दिल्ली, मुंबई,जयपुर समेत पांच उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंची। विलम्ब से आने वाली सभी उड़ाने इंडिगो एयरलाइंस की थी।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडिगो की दिल्ली से सुबह 9 बजे आने वाली उड़ान 9.41 पर एयरपोर्ट पहुंची। जबकि इंडिगो की दिल्ली से शाम 3:20 पर आने वाली उड़ान शाम 4.32 पर, इंडिगो की दिल्ली से शाम 5:55 पर आने वाली उड़ान 6.34 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई।
वहीं इंडिगो की मुंबई से शाम 6:20 पर आने वाली उड़ान 6.59 पर व इंडिगो की जयपुर से शाम 6:30 पर आने वाली उड़ान 6.54 पर एयरपोर्ट पहुंची।
