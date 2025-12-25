Language
    Himachal Weather: न्य ईयर पर स्नोफॉल का लुत्फ उठा सकेंगे पर्यटक? पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल में बदलेगा मौसम

    By Yadvinder Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:22 AM (IST)

    पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने की संभावना है। पर्यटकों के लिए नए साल पर बर्फबारी का आनंद लेने की उम्मीद है। शिमला और अ ...और पढ़ें

    पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल में बदलेगा मौसम (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के छह जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में शुष्क ठंड से राहत नहीं मलने की संभावना जताई गई है।

    प्रदेश में अगले चार दिनों तक बिलासपुर में घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जबकि ऊना, मंडी, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यातायात सेवाएं प्रभावित होने का अनुमान है। प्रदेश में पिछले करीब तीन महीने से वर्षा नहीं हुई है, जिससे कृषि-बागवानी को नुकसान हो रहा है। लोग शुष्क ठंड के कारण बीमारियों विशेष रूप से खांसी, बुखार और जुकाम की चपेट में आ रहे हैं।

    प्रदेश में 28 और 30 दिसंबर को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है हालांकि ये कमजोर बताया जा रहा है। जिसके कारण प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर हिमपात और वर्षा का अनुमान है।

    बुधवार को प्रदेश में धूप के खिलने के बावजूद अधिकतम तापमान में 6 डिग्री की गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में सबसे अधिक गिरावट कुकुमसेरी में 6.3, हमीरपुर में 2.2, जबकि बाकी स्थानों पर एक डिग्री की गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सोलन और पालमपुर में तीन डिग्री, ताबो में 2.5 डिग्री की गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में -6.2 डिग्री दर्ज किया गया है।