रायबरेली में शीतलहर और गलन ने बढ़ाई मुश्किलें, धूप भी रही बेअसर; 48 घंटे तक घने कोहरे का अलर्ट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कई दिनों से बढ़ रही ठंड के बीच बुधवार को इसका असर बढ़ा रहा। दोपहर में धूप जरूर निकली, लेकिन उसका असर अधिक नहीं रहा। दिन में सर्द हवाओं के कारण गलन बढ़ी रही।

लोगों ने गर्म कपड़ों से खुद को ढका रखा। मौसम विज्ञानी ने 48 घंटे में सुबह शाम घना कोहरा होने के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ठिठुरन और बढ़ने की संभावनाएं जताई हैं।

कई दिनों से गलन लगातार बढ़ रही है। बीते दो दिनों से दिन में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके। बुधवार को दोपहर में हल्की धूप निकली, उसका ज्यादा असर नहीं रहा। ठंड बढ़ने के बाद भी शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।