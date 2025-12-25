संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पकड़े गए 3 रोहिंग्या घुसपैठिये, IB और आर्मी इंटेलिजेंस ने कई घंटे की पूछताछ

जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में युवती को ले जाने की सूचना पर आरपीएफ ने छापा मारा तो तीन रोहिंग्या मिले। जीआरपी और आरपीएफ के साथ एसटीएफ ने सेंट्रल स्टेशन पर उतारकर उनसे पूछताछ की। तीनों से आईबी, एटीएस व एलआईयू की टीम पूछताछ कर रही है। तीनों के नाम इकबाल, जुबैर व रूबिया होने की जानकारी मिली है। आरपीएफ कंट्रोल रूम में बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि असम के सिलचर से नई दिल्ली जा रही 14037 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दो युवक एक युवती के साथ यात्रा कर रहे हैं।

तीनों रोहिंग्या हो सकते हैं। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची तो सिपाहियों ने तलाश शुरू कर दी। तीनों संदिग्ध जनरल कोच में बैठे दिखाई दिए। उनसे पूछताछ की गई तो गोलमोल जवाब देने लगे। भाषा भी स्पष्ट नहीं थी। उनके रोहिंग्या प्रतीत होने पर तीनों को ट्रेन से उतार लिया गया।