संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पकड़े गए 3 रोहिंग्या घुसपैठिये, IB और आर्मी इंटेलिजेंस ने कई घंटे की पूछताछ
कानपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में तीन रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और आर्मी इंटेलिजेंस ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में युवती को ले जाने की सूचना पर आरपीएफ ने छापा मारा तो तीन रोहिंग्या मिले। जीआरपी और आरपीएफ के साथ एसटीएफ ने सेंट्रल स्टेशन पर उतारकर उनसे पूछताछ की।
तीनों से आईबी, एटीएस व एलआईयू की टीम पूछताछ कर रही है। तीनों के नाम इकबाल, जुबैर व रूबिया होने की जानकारी मिली है। आरपीएफ कंट्रोल रूम में बुधवार दोपहर को सूचना मिली कि असम के सिलचर से नई दिल्ली जा रही 14037 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में दो युवक एक युवती के साथ यात्रा कर रहे हैं।
तीनों रोहिंग्या हो सकते हैं। ट्रेन प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची तो सिपाहियों ने तलाश शुरू कर दी। तीनों संदिग्ध जनरल कोच में बैठे दिखाई दिए। उनसे पूछताछ की गई तो गोलमोल जवाब देने लगे। भाषा भी स्पष्ट नहीं थी। उनके रोहिंग्या प्रतीत होने पर तीनों को ट्रेन से उतार लिया गया।
पूछताछ में उनके रोहिंग्या होने की पुष्टि हुई। वे भारतीय होने तथा यहां आने का कोई प्रमाण नहीं दे सके। आरपीएफ ने इसकी सूचना आईबी, एटीएस, आर्मी इंटेलिजेंस को दी। कई घंटे की पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि तीनों ने कुछ महीने पहले बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ की।
इसके बाद वह असम के सिलचर से ट्रेन पर बैठे, गुवाहटी, जलपाईगुड़ी, प्रयागराज होते कानपुर सेंट्रल पहुंचे। यहां से दिल्ली जा रहे थे कि पकड़ लिए गए। भारत में घुसपैठ तथा दिल्ली जाने का कारण पता लगाया जा रहा है। एडीसीपी एलआईयू महेश कुमार ने बताया कि तीनों पकड़े गए रोहिंग्या हैं। इनके खिलाफ उचित धाराओं में जीआरपी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
