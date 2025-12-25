Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर में खत्म होगी अवैध पार्किंग की समस्या, चार रंगों में बांटकर चलाए जाएंगे ई-रिक्शा और ई-ऑटो

    By Atul Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:54 AM (IST)

    कानपुर में अवैध पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए ई-रिक्शा और ई-ऑटो को चार रंगों में बांटा जाएगा और कोड रूट के आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके ल ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। ई-रिक्शा और ई-आटो को अब चार रंगों में बांटकर कोड रूट के आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इनके लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल एवं स्टैंड चिह्नित किए जाएंगे, जिससे मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या खत्म हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर मंगलवार को पुलिस कार्यालय सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने की।

    C-505-1-KAN1013-626946

    बैठक में अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एनालिटिक्स आधारित अध्ययन के आधार पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात के व्यावहारिक उपाय भी लागू किए जाएंगे।