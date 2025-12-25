कानपुर में खत्म होगी अवैध पार्किंग की समस्या, चार रंगों में बांटकर चलाए जाएंगे ई-रिक्शा और ई-ऑटो

जागरण संवाददाता, कानपुर। ई-रिक्शा और ई-आटो को अब चार रंगों में बांटकर कोड रूट के आधार पर संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही इनके लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल एवं स्टैंड चिह्नित किए जाएंगे, जिससे मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या खत्म हो सके।

इस नई व्यवस्था को लागू करने को लेकर मंगलवार को पुलिस कार्यालय सभागार में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने की।

बैठक में अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा किए गए एनालिटिक्स आधारित अध्ययन के आधार पर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में यातायात के व्यावहारिक उपाय भी लागू किए जाएंगे।