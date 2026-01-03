Language
    नशे में छोटे बच्चे को बैठाकर तेज रफ्तार जा रहा था स्कूटी चालक, SSP की तत्परता से टला बड़ा हादसा

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:51 PM (IST)

    एसएसपी अजय सिंह की तत्परता से देहरादून के राजपुर रोड पर एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने शराब के नशे में बच्चे को आगे बैठाकर तेज रफ्तार स्कूटी चला रहे ए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नशे की हालत में स्कूटी चला रहे व्यक्ति से पूछताछ करते एसएसपी अजय सिंह। पुलिस

    जागरण संवाददाता, देहरादून: एसएसपी अजय सिंह की तत्परता से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजपुर रोड पर स्कूटी चालक की गतिविधि पर शक होने पर उसे रोका तो पता चला कि उसने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में बच्चे को आगे बैठाकर स्कूटी भगा रहा था। एल्कोमीटर की जांच में शराब की पुष्टि होने पर तत्काल बच्चे के स्वजनों को बुलाकर बच्चे को दादा के सुपुर्द किया गया, वहीं चालक को गिरफ्तार किया गया।

    शनिवार को एसएसपी शहर के भ्रमण पर निकले थे। राजपुर रोड पर आगे चल रहे तेज रफ्तार स्कूटी चालक की गतिविधियों पर उन्हें शक हुआ तो उन्होंने तत्काल चालक को कार स्कूटी के आगे रोकने को कहा। एसएसपी की कार रुकने पर पीछे से स्कूटी चालक भी रुक गया। देखा कि स्कूटी में आगे बच्चा बैठा हुआ था और चालक सही तरीके से बातचीत भी नहीं कर पा रहा था।

    उन्होंने तत्काल एल्कोमीटर मंगवाया साथ ही चालक के पिता को मौके पर बुलाया। एल्कोमीटर जांच में पता चला कि उसने काफी शराब पी हुई थी। उन्होंने तत्काल बच्चे को स्कूटी से नीचे उतारा और बच्चे के दादा के आने का इंतजार करते रहे। करीब 20 मिनट बाद बच्चे के दादा मौके पर पहुंचे तो उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी गई और बच्चा उनके सुपुर्द किया गया।

    पुलिस ने बच्चे की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूटी चालक को गिरफ्तार करते हुए स्कूटी को सीज कर दिया। एसएसपी ने कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन कर नशे में इस प्रकार वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त करवाई की जाएगी।

