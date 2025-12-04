देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हुई दुर्घटना, बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में मारी टक्कर; चालक की मौत
देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में सुबह करीब पांच बजे एक बस गन्ने की ट्राली से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक की दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे एक बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई। वहीं, घायलों को पुलिस ने हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया।
पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह 05:55 बजे नुन्नावाला गुरुद्वारा के समीप एक बस तथा गन्ने से भरे ट्रैक्टर के मध्य भीषण टक्कर हो गई है। सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रांट की अलर्ट टीम, प्रभारी मुख्य आरक्षी रोबिन कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची।
दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त बस व ट्रैक्टर के बीच फंसे व्यक्ति योगेंद्र सिंह (51), निवासी दिलशान, मोदीनगर गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) को बाहर निकाला गया। साथ ही उसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से निकटतम अस्पताल भेजा गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
