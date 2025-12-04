देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हुई दुर्घटना, बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में मारी टक्कर; चालक की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे एक बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई। वहीं, घायलों को पुलिस ने हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह 05:55 बजे नुन्नावाला गुरुद्वारा के समीप एक बस तथा गन्ने से भरे ट्रैक्टर के मध्य भीषण टक्कर हो गई है। सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रांट की अलर्ट टीम, प्रभारी मुख्य आरक्षी रोबिन कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची।