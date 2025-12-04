Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर हुई दुर्घटना, बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में मारी टक्कर; चालक की मौत

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    देहरादून-हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में सुबह करीब पांच बजे एक बस गन्ने की ट्राली से टकरा गई। इस दुर्घटना में बस चालक की दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस ने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हरादून हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में हुआ हादसा।

    संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: देहरादून हरिद्वार हाईवे पर भानियावाला में गुरुवार सुबह करीब पांच बजे एक बस ने मार्ग पर खड़ी गन्ने की ट्राली में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में बस चालक की मौत हो गई। वहीं, घायलों को पुलिस ने हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह 05:55 बजे नुन्नावाला गुरुद्वारा के समीप एक बस तथा गन्ने से भरे ट्रैक्टर के मध्य भीषण टक्कर हो गई है। सूचना पर एसडीआरएफ वाहिनी जौलीग्रांट की अलर्ट टीम, प्रभारी मुख्य आरक्षी रोबिन कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची।

    दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त बस व ट्रैक्टर के बीच फंसे व्यक्ति योगेंद्र सिंह (51), निवासी दिलशान, मोदीनगर गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) को बाहर निकाला गया। साथ ही उसे 108 एंबुलेंस के माध्यम से निकटतम अस्पताल भेजा गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

    यह भी पढ़ें- जरा सी लापरवाही और युवक ने गंवा दिया पैर, औरैया में चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुआ दर्दनाक हादसा

    यह भी पढ़ें- कटनी में दर्दनाक सड़क हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की मौत, मां गंभीर घायल

    यह भी पढ़ें- शामली में दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे युवकों की बाइक खंभे से टकराई, नहर में गिरकर एक युवक की मौत