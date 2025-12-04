Language
    कटनी में दर्दनाक सड़क हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की मौत, मां गंभीर घायल

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के कटनी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा कुठला थाना क्षे ...और पढ़ें

    कटनी जिला अस्पताल के बाहर खड़े हताहतों के परिजन।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देर रात एक भयावह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव स्थित ओवरब्रिज पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

    ट्रेन पकड़ने निकला था परिवार

    जानकारी के अनुसार, झुकेही (जिला मैहर) निवासी राकेश दुबे (40) अपनी पत्नी चंदा दुबे (35) और बेटी अपर्णा दुबे (13) के साथ प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए बाइक से कटनी स्टेशन की ओर जा रहे थे। रात करीब 2:30 बजे, जैसे ही वे NH-30 के कैलवारा कला ओवरब्रिज पर पहुंचे, एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों सड़क पर जा गिरे।

    स्थानीय लोगों ने दी सूचना

    • ओवरब्रिज के पास नहर निर्माण कार्य कर रहे श्रमिकों ने जोरदार आवाज सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी।
    • घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राकेश और उनकी 13 वर्षीय बेटी अपर्णा को मृत घोषित कर दिया।
    • गंभीर रूप से घायल चंदा दुबे का उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

    पुलिस जांच में जुटी

    कुठला थाना पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस CCTV और राहगीरों से मिले इनपुट के आधार पर अज्ञात वाहन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।