कटनी में दर्दनाक सड़क हादसा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पिता-बेटी की मौत, मां गंभीर घायल

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में देर रात एक भयावह सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा कुठला थाना क्षेत्र के कैलवारा कला गांव स्थित ओवरब्रिज पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

