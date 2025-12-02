मैहर में ट्रक से टकराई कार, दंपती की मौत, चार गंभीर घायल, मां शारदा के दर्शन कर नागपुर लौट रहा था परिवार

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मैहर में मां शारदा के दर्शन करके नागपुर लौट रहे डोंगरे परिवार की कार मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र स्थित झुकेही के पास एक ट्रक से जा टकराई। मंगलवार दोपहर हुए इस भीषण हादसे में कार सवार दंपती की मौत हो गई, जबकि परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी डोंगरे परिवार मंगलवार को दर्शन के बाद दोपहर में मैहर से वापस लौट रहा था। दोपहर करीब तीन बजे झुकेही के पास कार चालक को अचानक झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सामने चल रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बालक समेत चार लोग घायल हो गए।

सूचना मिलते ही झुकेही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस देर से पहुंचने के कारण पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को लोडर वाहनों से कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने रामदास डोंगरे (60) और उनकी पत्नी सत्यभामा डोंगरे को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया।