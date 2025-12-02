Language
    मैहर में ट्रक से टकराई कार, दंपती की मौत, चार गंभीर घायल, मां शारदा के दर्शन कर नागपुर लौट रहा था परिवार

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:50 PM (IST)
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:50 PM (IST)

    मैहर में माँ शारदा के दर्शन करके लौट रहे नागपुर के डोंगरे परिवार की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अमदरा थाना क्षेत्र के झुकेही के पास ट्रक से टक्कर में दं ...और पढ़ें

    Hero Image

    हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मैहर में मां शारदा के दर्शन करके नागपुर लौट रहे डोंगरे परिवार की कार मैहर जिले के अमदरा थाना क्षेत्र स्थित झुकेही के पास एक ट्रक से जा टकराई। मंगलवार दोपहर हुए इस भीषण हादसे में कार सवार दंपती की मौत हो गई, जबकि परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी डोंगरे परिवार मंगलवार को दर्शन के बाद दोपहर में मैहर से वापस लौट रहा था। दोपहर करीब तीन बजे झुकेही के पास कार चालक को अचानक झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सामने चल रहे ट्रक से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बालक समेत चार लोग घायल हो गए।

    सूचना मिलते ही झुकेही चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस देर से पहुंचने के कारण पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को लोडर वाहनों से कटनी जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने रामदास डोंगरे (60) और उनकी पत्नी सत्यभामा डोंगरे को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया।

    हादसे में गंभीर रूप से घायल सारिका विसेन (28), नितिन डोंगरे (25), स्नेहा डोंगरे (25) और चार वर्षीय विहान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतकों के शव मरचुरी में सुरक्षित रखवाए हैं और परिजनों को नागपुर में सूचना दे दी है। बुधवार को परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।