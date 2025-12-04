शामली में दर्दनाक हादसा: शादी में जा रहे युवकों की बाइक खंभे से टकराई, नहर में गिरकर एक युवक की मौत

संवाद सूत्र, जागरण बाबरी (शामली)। मुजफ्फरनगर के चरथावल से शादी समारोह में फोटोग्राफी के लिए बाइक से जा रहे युवक लोई नहर मार्ग पर खंभे से टकरा गए। हादसे में पीछे बैठा फोटोग्राफर नहर में गिर गया। दो घंटे बाद उसका शव सौ मीटर दूरी पर ठोकर के पास से बरामद हुआ।

ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। युवक बाइक पर पीछे बैठकर गूगल मैप का इस्तेमाल कर रह था। शादी समारोह में जा रहे थे बाइक सवार मुजफ्फरनगर के गांव हैबतपुर निवासी 30 वर्षीय रोहित पुत्र भंवर सिंह फोटोग्राफर था। बुधवार को वह अपने सहयोगी 24 वर्षीय राज के साथ शामली के किसी गांव में शादी समारोह में फोटोग्राफी के लिए आ रहे थे। बुधवार सुबह 10 बजे बुटराडा के निकट पहुंचने पर उन्होंने गूगल मैप के माध्यम से गांव का छोटा रास्ता देखा। इसके बाद वह मैप देखते हुए लोई नहर पुलिया से होते हुए जा रहे थे।

बाइक सहयोगी राज चला रहा था, जबकि रोहित पीछे बैठकर मैप पर रास्ता देख रहा था। कुछ दूर चलते ही बाइक सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे रोहित नहर में गिर गया और राज सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कुछ देर तक राज ने आसपास में ही रोहित की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला।

नहर में मिला शव करीब 12 बजे ग्रामीणों ने घटनास्थल से सौ मीटर की दूरी पर ठोकर के पास शव फंसा देख पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला। इसके बाद घायल राज को भी अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी ली गई।