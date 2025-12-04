जरा सी लापरवाही और युवक ने गंवा दिया पैर, औरैया में चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुआ दर्दनाक हादसा
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक युवक ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में अपना पैर गंवा दिया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चलने के दौरान युवक का पैर फिस ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण औरैया। स्टेशन से छूट चुकी कानपुर-शिकोहाबाद मेमू ट्रेन के कोच में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया। जिससे वह ट्रैक पर नीचे गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट गया। हादसा मंगलवार रात करीब नौ बजे हुआ।
घायल को एंबुलेंस से सौ शैया अस्पताल चिचौली लाया गया। जहां से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर
दिया गया। घटना पता लगने पर बुधवार को स्वजन पहुंचे थे। यात्री दरभंगा बिहार का रहने वाला है।
चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा
दरभंगा बिहार निवासी करीब 40 वर्षीय राम बिलो पुत्र प्रभुसुख मजदूरी करता है। रात करीब साढ़े आठ बजे कानपुर-शिकोहाबाद मेमू से जा रहा था। कंचौसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी तो वह कोच से नीचे उतर गया। ट्रेन के चलने पर वह दौड़ते हुए कोच में चढ़ने का प्रयास करने लगा। इसी बीच उसका पैर पायदान पर फिसल गया। जब तक उसे दूसरे यात्री संभालते इससे पहले वह ट्रैक पर आ गिरा।
ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट गया। हादसा होने पर लोको पायलट ने मेमू रोक दी। सूचना पर फफूंद स्टेशन से आरपीएफ, जीआरपी पहुंची। घायल को अस्पताल भिजवाया। सूचना के एक घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची थी।
मोबाइल और आधार कार्ड से यात्री की पहचान हुई तो उसकी पत्नी सोनम व अन्य स्वजन को घटना बताई गई। हादसा पता लगने पर सभी रो पड़े। आरपीएफ ने बताया कि घायल के पैर का ऑपरेशन गुरुवार को किया जाना है।
