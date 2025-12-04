Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जरा सी लापरवाही और युवक ने गंवा दिया पैर, औरैया में चलती ट्रेन में चढ़ते समय हुआ दर्दनाक हादसा

    By Shashank Singh Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक युवक ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में अपना पैर गंवा दिया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के चलने के दौरान युवक का पैर फिस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना के बाद स्टेशन पर लगी यात्रियों की भीड़। 

    संवाद सूत्र, जागरण औरैया। स्टेशन से छूट चुकी कानपुर-शिकोहाबाद मेमू ट्रेन के कोच में चढ़ते समय एक यात्री का पैर फिसल गया। जिससे वह ट्रैक पर नीचे गिर गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट गया। हादसा मंगलवार रात करीब नौ बजे हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घायल को एंबुलेंस से सौ शैया अस्पताल चिचौली लाया गया। जहां से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर
    दिया गया। घटना पता लगने पर बुधवार को स्वजन पहुंचे थे। यात्री दरभंगा बिहार का रहने वाला है।

    चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा

    दरभंगा बिहार निवासी करीब 40 वर्षीय राम बिलो पुत्र प्रभुसुख मजदूरी करता है। रात करीब साढ़े आठ बजे कानपुर-शिकोहाबाद मेमू से जा रहा था। कंचौसी रेलवे स्टेशन में ट्रेन रुकी तो वह कोच से नीचे उतर गया। ट्रेन के चलने पर वह दौड़ते हुए कोच में चढ़ने का प्रयास करने लगा। इसी बीच उसका पैर पायदान पर फिसल गया। जब तक उसे दूसरे यात्री संभालते इससे पहले वह ट्रैक पर आ गिरा।

    ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक पैर कट गया। हादसा होने पर लोको पायलट ने मेमू रोक दी। सूचना पर फफूंद स्टेशन से आरपीएफ, जीआरपी पहुंची। घायल को अस्पताल भिजवाया। सूचना के एक घंटे बाद एंबुलेंस पहुंची थी।

    मोबाइल और आधार कार्ड से यात्री की पहचान हुई तो उसकी पत्नी सोनम व अन्य स्वजन को घटना बताई गई। हादसा पता लगने पर सभी रो पड़े। आरपीएफ ने बताया कि घायल के पैर का ऑपरेशन गुरुवार को किया जाना है।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लोदशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, खुफिया एजेंसियां अलर्ट