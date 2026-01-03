देहरादून की अनोखी रामलीला, राम से लेकर रावण तक हर किरदार निभा रहीं हैं महिलाएं

जागरण संवाददाता, देहरादून: महिला सशक्तीकरण को और अधिक व्यापक बनाने का संदेश देते हुए दून की रामलीला में राम से लेकर रावण हर एक किरदार महिलाएं निभा रही हैं। खास बात है कि ये सभी महिलाएं गृहिणी हैं जो सुबह घर का कामकाज निबटाने के बाद दोपहर से शाम तक मंचन करती हैं। यह पहली बार है जब देहरादून की रामलीला में यहां की महिलाएं अलग अलग किरदार निभा रही हैं।

राजकीय इंटर कालेज डोभालवाला के प्रांगण में महिला रामलीला कमेटी की ओर से एक जनवरी से रामलीला का मंचन शुरू हो चुका है। इसमें 20 महिलाएं शामिल हैं। कोई मंच पर तो कई साज सज्जा व पर्दे के पीछे अन्य कार्य निभा रही हैं।

कमेटी की अध्यक्ष व रामलीला के निर्देशक लक्ष्मी मलासी ने बताया कि वह काफी समय से विभिन्न संस्थाओं की ओर से होने वाले रामलीला मंचन में कई किरदार निभा चुकी हैं। महिलाएं एक साथ रामलीला मंचन के लिए आगे आएं इसी उद्देश्य के साथ इस बार विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं के साथ बैठक कर महिलाओं की रामलीला करने का निर्णय लिया गया।

इन दिनों स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां हैं तो इसी को सही समय उपयुक्त मानकर महिलाओं को एकजुट किया। जिसमें चुक्खुवाला, इंदिरा कालोनी व डोभालवाला की महिलाएं रामलीला का किरदार निभा रही हैं। 13 जनवरी तक रामलीला का मंचन दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक चलेगा। शनिवार को रामलीला मंचन के तीसरे दिन सीता स्वयंवर में दर्शक काफी संख्या में उमड़े।

मंच पर महिलाओं के किरदार को देख उत्साह बढ़ाया। हर एक किरदार ने दर्शकों का मनम मोहा। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा ने महिलाओं की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूत करता है, बल्कि समाज में महिला सशक्तीकरण और सांस्कृतिक जागरूकता का भी सशक्त संदेश देता है। इस मौके पर स्वाति नेगी एवं उदवीर सिंह पंवार, कमला देवी, लक्ष्मी दत्त, सुनीता जोशी आदि मौजूद रहे।