Dehradun : 21 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दो बार जा चुका है जेल
देहरादून पुलिस ने नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य में एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। रायपुर थाना पुलिस ने साढ़े छह लाख रुपये की स्मैक बरामद की।
जागरण संवाददाता, देहरादून: नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में दून पुलिस का डंडा लगातार चल रहा है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की सख्ती के चलते रायपुर थाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब साढ़े छह लाख रुपये की स्मैक बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी दो बार मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है।
पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि-2025 विजन के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर थाना पुलिस टीम ने शनिवार को चेकिंग के दौरान रायपुर रोड स्थित गुरुद्वारे के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपित से 21.93 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत साढ़े छह लाख रुपये आंकी गई है। आरोपित का नाम परवेज राव निवासी मेहूंवाला पटेलनगर बताया गया।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ थाना रायपुर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पूछताछ में यह भी सामने आया कि अभियुक्त इससे पहले वसंत विहार थाना व पटेलनगर कोतवाली क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दो बार जेल जा चुका है।
