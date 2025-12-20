Dehradun : 21 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के मामलों में दो बार जा चुका है जेल

जागरण संवाददाता, देहरादून: नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में दून पुलिस का डंडा लगातार चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह की सख्ती के चलते रायपुर थाना पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब साढ़े छह लाख रुपये की स्मैक बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी दो बार मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में जेल जा चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि-2025 विजन के तहत जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रायपुर थाना पुलिस टीम ने शनिवार को चेकिंग के दौरान रायपुर रोड स्थित गुरुद्वारे के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया।