कश्मीर में बड़े जमीन धोखाधड़ी मामले में चार के खिलाफ चार्जशीट दायर, आर्थिक अपराध विंग ने की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध विंग ने एक बड़े जमीन धोखाधड़ी मामले में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर नंबर 02-2025 के तहत आरपीसी की धारा 420 और 471 के साथ धारा 120-बी के तहत चार आरोपियों की कथित संलिप्तता के लिए चार्जशीट दायर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपियों की पहचान मोहम्मद अफ़ज़ल शेख, पुत्र गुलाम कादिर शेख, निवासी गोपालपोरा चाडूरा, बडगाम, मोहम्मद सिकंदर डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार निवासी चैनाबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला; अब्दुल अहद निवासी रंबेलड़,पट्टन, अली मोहम्मद डार पुत्र मोहम्मद इब्राहिम डार, निवासी चैनाबल मीरगुंड, पट्टन, बारामूला के खिलाफ दायर की गई है।



यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सितंबर 2022 में, आरोपी ज़मीन दलालों और ज़मीन मालिक ने शिकायतकर्ता को श्रीनगर के रेवेन्यू एस्टेट रणबीरगढ़ में स्थित चार कनाल ज़मीन खरीदने के लिए फुसलाया।

शिकायतकर्ता ने 50 लाख का भुगतान किया शिकायतकर्ता को ज़मीन की मिल्कियत और लोकेशन साबित करने के लिए रेवेन्यू रिकार्ड, नक्श-ए-अमिनी और जियो-टैग की गई तस्वीरें दिखाई गईं। इन बातों पर भरोसा करके, शिकायतकर्ता ने 50 लाख का भुगतान किया, जिसके बाद बिक्रीनामा रजिस्टर किया गया और कब्ज़ा सौंप दिया गया।



बाद में, शिकायतकर्ता को पता चला कि साइट पर दिखाई गई ज़मीन बिक्रीनामे में बताई गई ज़मीन से मेल नहीं खाती थी। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता को सर्वे नंबर 207 के तहत आने वाली सुलभ ज़मीन दिखाई गई थी, जबकि असल में बेची गई ज़मीन सर्वे नंबर 94 के तहत थी, जो एक वेटलैंड है और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है।