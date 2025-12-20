अगर बेटा अपराधी है, तो मां-बाप भी जिम्मेदार! – यूपी पुलिस की इस कार्रवाई ने देश को चौंकाया

जागरण संवाददाता, बदायूं। दूसरों की बेटियों की इज्जत करनी है, यह आपने बेटों को क्यों नहीं सिखाया ? उन्हें दूसरों का सम्मान करने का संस्कार नहीं दिया ? उन चारों ने छेड़छाड़ की, इसमें आप भी दोषी हैं कि क्योंकि, उचित परवरिश नहीं दी...। शुक्रवार को इन सवालों के साथ उसहैत थाना पुलिस ने सख्त सीख भी दी। छेड़छाड़ के चार नाबालिग लड़कों की माताओं को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।

बाद में उन्हें एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई परंतु, यह सीख हमेशा याद रखेंगी... घर से निकलते समय बेटों को सीख दें कि राह चलती लड़कियां भी उनकी बहन की तरह हैं। उसहैत कस्बा में बुधवार दोपहर को स्कूल से लौट रही कक्षा आठ की छात्रा से चार नाबालिग लड़कों ने छेड़छाड़ की थी। उसने विरोध किया तो चारों ने थप्पड़ मारे, फिर भाग गए थे।

छात्रा रोते हुए घर पहुंची तब स्वजन को घटना की जानकारी हुई। उसका कहना था कि चारों आरोपित पूर्व में भी कई बार रास्ते में खड़े होकर फब्तियां कस चुके थे। उन चारों से डर लगता था इसलिए विरोध नहीं कर सकी थी। वह इस कदर डर गई थी कि बुधवार की घटना के बाद घर से बाहर नहीं निकल रही थी। उसके स्वजन ने बताया कि आरोपित दूसरे संप्रदाय के थे।

वे इससे पहले भी सड़क पर कुछ अन्य लड़कियों से अश्लीलता कर चुके थे। उन चारों के विरुद्ध छेड़छाड़, पाक्सो के अंतर्गत प्राथमिकी लिखाई गई परंतु, परिवार वालों ने कस्बा से कहीं दूसरी जगह भेज दिया। पुलिस टीम नाबालिग आरोपितों की तलाश कर रही थी मगर, यह सवाल भी कौंध रहा था कि उन्होंने ऐसा दुस्साहस कैसे कर दिया।

इंस्पेक्टर अजय पाल सिंह ने बताया कि 14 से 16 वर्ष उम्र के लड़कों का कृत्य सिर्फ उनका गुनाह नहीं है, इसमें परिवार वाले भी जिम्मेदार हैं। प्रत्येक अभिभावक की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को संस्कार दें, बेहतर परवरिश करें। दूसरों की बेटियों की इज्जत करना सिखाएं, आचार-व्यवहार ठीक रखें। इन चारों नाबालिगों की माताओं ने बेहतर परवरिश देने की जिम्मेदारी नहीं निभाई।