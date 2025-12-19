जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की रणनीति तैयार है। अब केवल बुलडोजर चलना बाकी है। संभवता अगले सप्ताह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि इस समय जगह चिन्हित कराई जा रही है। 50 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। जल्द ही वहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।

शहर में कई इलाके ऐसे हैं, जहां बेहद अतिक्रमण है, जिसकी वजह से लगातार जाम भी लग रहा है और उससे शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। इसको लेकर पिछले दिनों पुलिस, प्रशासनिक और परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि जल्द ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दिन भी निश्चित कर लिया गया था लेकिन उसी दिन अचानक बीआईपी कार्यक्रम की वजह से अभियान टाल दिया गया।

तब से लगातार शहर में अभियान चलाने को जगह और दुकानें चिन्हित कराई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 50 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित कराया जा चुका है। दातागंज तिराहे से लेकर शहीद भगत सिंह चौक तक का मार्ग पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के रडार पर है।

सबसे पहले इसी मार्ग पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहां दुकानदारों को जो चेतावनी देनी थी या बताना था, यह सब हो चुका है। अब केवल अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना रह गया है। संभवता अगले सप्ताह से यह अभियान शुरू हो सकता है। उसके बाद सड़क और फुटपाथ कब्जा मुक्त करा दी जाएगी। इससे यातायात व्यवस्था पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। इससे कम से कम सड़क पर जाम नहीं लगेगा। आए दिन अधिकारियों को परेशान होना नहीं पड़ेगा।