उत्तराखंड से जुड़े दिल्ली बम धमाके में शामिल आतंकी शाहीन के तार, जांच एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददातात, देहरादून। दिल्‍ली बम धमाके में शामिल आतंकी शाहीन के तार उत्तराखंड से जुड़े हैं। दिल्ली बम धमाके का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। आतंकी डाक्टर शाहीन के संपर्क सूत्रों की जांच पुलिस व अन्य एजेंसियां कर रही हैं।

कुछ डॉक्‍टरों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की भी उत्तराखंड आने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से अपडेट लेकर यहां शाहीन के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में लाल किले के सामने 10 नवंबर को कार में घातक विस्फोट हुआ था। जिसमें लिप्त आतंकी डॉ. उमर नबी का कोइल पुलवामा स्थित मकान गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि को एक विस्फोट में ध्वस्त किया गया है।