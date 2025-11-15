दिल्ली विस्फोट के बाद गाजियाबाद में हाई अलर्ट, सोसायटियों में सुरक्षा कड़ी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली बम विस्फोट के बाद शहर की सोसायटियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। एओए लंबे समय से पार्किंग में खड़े वाहनों की जाँच कर रहे हैं। संदिग्ध वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। सोसायटी के निवासियों के रजिस्टर को फ्लैट मालिकों और किरायेदारों के मूल निवास के साथ अपडेट भी किया गया है। एओए ग्रुप ग्रुप पर निवासियों को अलर्ट संदेश भी भेज रहा है और पार्किंग में खड़े वाहनों की जाँच के लिए नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। सोसायटियों में प्रवेश और निकास सख्त जाँच के बाद ही दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्किंग वाहनों का सत्यापन एनएच 9 स्थित महागुनपुरम सोसायटी के अध्यक्ष यशपाल यादव ने बताया कि पुलिस ने सोसायटी की पार्किंग में खड़े वाहनों की जाँच की। धूल से सने या लंबे समय से खड़े वाहनों की जाँच की गई। सोसायटी की एओए भी अपने वाहनों की जाँच कर रही है। सुरक्षाकर्मियों को किसी भी संदिग्ध वाहन या गतिविधि के बारे में सूचित कर दिया गया है। सुरक्षाकर्मी सोसायटी के प्रवेश और निकास द्वारों पर भी कड़ी जाँच कर रहे हैं।

निवासियों के रजिस्टर उनके मूल पते के साथ अपडेट राजनगर एक्सटेंशन स्थित आशियाना पाम कोर्ट सोसाइटी में, पार्किंग में लंबे समय से खड़े वाहनों की जाँच की जा रही है। संदिग्ध वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। अगर कोई संदिग्ध वाहन मिलता है, तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। इसके अलावा, निवासियों के रजिस्टर उनके मूल पते के साथ अपडेट किए जा रहे हैं। सोसाइटी के सदस्यों को भी किसी भी संदिग्ध वाहन या गतिविधि के बारे में सूचित कर दिया गया है। सोसाइटी के गेट पर प्रवेश और निकास पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

लंबे समय से खड़े वाहनों की सूची तैयार राजनगर एक्सटेंशन स्थित केडीपी ग्रैंड सिटी सोसाइटी के एओए अध्यक्ष राहुल बालियान ने बताया कि सुरक्षाकर्मियों को पार्किंग में लंबे समय से खड़े वाहनों के नंबर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। ये नंबर फ्लैट मालिकों को समूह के आधार पर दिए जा रहे हैं। निवासी अपने वाहन के कागजात लेकर कार्यालय पहुँचेंगे।

जिन वाहनों का विवरण गायब है, उनकी सूची तैयार की जा रही है। ऐसे वाहनों की जानकारी पुलिस को दी जाएगी। गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जिन किरायेदारों के रेंट एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई है, उन्हें अपडेट कराने को कहा गया है। शेष घरेलू नौकरानियों और अन्य कर्मचारियों के लिए जल्द ही आधार कार्ड के आधार पर पहचान पत्र जारी किए जाएँगे।

गोविंदपुरम स्थित गौर होम्स सोसाइटी के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अतुल त्यागी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से खराब कैमरों की मरम्मत कर दी गई है। सोसाइटी में अब लगभग 90 कैमरे काम कर रहे हैं। आरडब्ल्यूए कार्यालय में तीन बड़ी नई स्क्रीन लगाई गई हैं, जिससे एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है।