'मकान मत गिराओ...', आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर बोलीं महबूबा मुफ्ती

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली बम विस्फोट में लिप्त आतंकियों व उनके सफेदपोश मॉड्यूल के सदस्यों के मकान गिराए जाने व उनके परिजनों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में धमाका करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ,लेकिन उनके मकान गिराना, उनके अन्य परिजनों का जिनका इस घटना से कोई वास्ता नहीं हैं, सही नहीं है। पुलिस द्वारा जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, उससे लोगों में डर पैदा हो गया है।

उल्लेखनीय है कि लाल किले के पास विस्फोट में लिप्त आतंकी डॉ. उमर नबी का कोइल पुलवामा स्थित मकान गुरुवार-शुक्रवार की मध्यरात्रि को एक विस्फोट में ध्वस्त किया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ नहीं है, जो वास्तव में इस आतंकी कृत्य में शामिल हैं, लेकिन जिस तरह से छापामारी और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उससे लोगों में डर है। उन्होंने शामिल हैं, लेकिन व्यापक कार्रवाई आम नागरिकों में भय पैदा कर रही है।

गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी कि 'कानून अपना काम करेगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी' का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी कार्रवाई कानूनी दायरे के भीतर में होनी चाहिए। दोषियों को सजा मिले, लेकिन जो निर्दोष हैं, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चहिए।

उन्होंने आतंकियों के घरों को गिराए जाने की निंदा करते हुए कहा कि उनके किए की सजा उनके निर्दोष परिजनों को नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने दिल्ली बम विस्फोट में लिप्त आतंकी तत्वों के दोस्तों और परिचितों की अंधाधुंध गिरफ्तारी की भी निंदा करते हुए कहा कि यह गैरकानूनी है।