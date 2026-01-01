देहरादून में उल्लास और सुरक्षा के बीच हुआ New Year का वेलकम, पहली बार उत्तराखंड डीजीपी पहुंचे घंटाघर

रात जैसे ही घड़ी की सुइयां बारह पर पहुंचीं, दूनवासी और पर्यटक सड़कों पर उमड़ पड़े। शहर के विभिन्न हिस्सों में आतिशबाजी, डीजे की धुन और बधाइयों के आदान-प्रदान के साथ नए साल का स्वागत किया गया। हालांकि इस बार घंटाघर क्षेत्र में सामान्य की तुलना में भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। नववर्ष के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही।