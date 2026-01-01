Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देहरादून में उल्लास और सुरक्षा के बीच हुआ New Year का वेलकम, पहली बार उत्तराखंड डीजीपी पहुंचे घंटाघर

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:19 PM (IST)

    देहरादून में नववर्ष का आगमन उत्साह और कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ। पहली बार डीजीपी दीपम सेठ ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ घंटाघर पहुंचकर केक काटा और न ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी देहरादून में नववर्ष का आगमन पूरे उत्साह, उल्लास और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। नववर्ष की पूर्व संध्या पर पहली बार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ स्वयं घंटाघर पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ केक काटकर नए साल का स्वागत किया। इस दौरान एसएसपी अजय सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    यह भी पढ़ें- New Year 2026: मां पूर्णागिरि धाम में अब तक 30 हजार श्रद्धालु कर चुके दर्शन, सिलसिला जारी

    यह भी पढ़ें- मसूरी में आतिशबाजी के साथ पर्यटकों ने किया नए साल का स्वागत, घड़ी में 12 बजते ही सभी बोले- हैप्पी न्यू ईयर

    image

    रात जैसे ही घड़ी की सुइयां बारह पर पहुंचीं, दूनवासी और पर्यटक सड़कों पर उमड़ पड़े। शहर के विभिन्न हिस्सों में आतिशबाजी, डीजे की धुन और बधाइयों के आदान-प्रदान के साथ नए साल का स्वागत किया गया। हालांकि इस बार घंटाघर क्षेत्र में सामान्य की तुलना में भीड़ कुछ कम नजर आई, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। नववर्ष के जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही।

    image

    पुलिस फोर्स हर चौराहे, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रही। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ शांति व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। शहर के होटल, रेस्टोरेंट और रिसॉर्ट्स में देर रात तक पार्टियां चलती रहीं।

    image

    जश्न समाप्त होने के बाद पुलिस ने सभी आयोजन स्थलों से लोगों को सुरक्षित रूप से उनके घरों और ठहरने के स्थानों तक भेजा। देर रात तक शहर में चहल-पहल बनी रही, लेकिन कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।