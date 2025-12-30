देहरादून की हवा हुई जहरीली, AQI हुआ 300 के पार; दिल्ली और बागपत जैसे हुए हालात

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजधानी देहरादून की आबोहवा गंभीर रूप से बिगड़ गई है। लगातार दो दिनों से शहर की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। सोमवार को देहरादून का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 312 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को यह 301 रहा। हालात ऐसे हैं कि देहरादून अब दिल्ली और बागपत जैसे अत्यधिक प्रदूषित शहरों की कतार में खड़ा दिख रहा है।

इन दिनों मैदानी क्षेत्रों में छाई घनी धुंध और कोहरे की चादर के कारण प्रदूषण शहर के ऊपर ही अटका हुआ है। इससे खासकर सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

चिंताजनक पहलू यह है कि यह उच्च एक्यूआइ दून विश्वविद्यालय की आब्ज़र्वेटरी में दर्ज किया गया है, जो शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों से अपेक्षाकृत दूर स्थित है। ऐसे में घंटाघर, प्रिंस चौक, गांधी रोड और अन्य व्यस्त क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर इससे भी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार सर्दियों में बनने वाली धुंध और कोहरे की परत प्रदूषक कणों को वातावरण में फंसा देती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा जलाने की घटनाएं और खुले में अलाव जलाना स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। दून घाटी में स्थित होने के कारण यहां हवा की गति धीमी रहती है, जिससे प्रदूषण का फैलाव नहीं हो पाता। ठंडी और सघन हवा के कारण पीएम-2.5 जैसे महीन कण लंबे समय तक हवा में तैरते रहते हैं, जो सीधे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं।