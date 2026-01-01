साइबर ठगों ने हरिद्वार के इंजीनियर को दिया निवेश का झांसा, ठगे 90.78 लाख रुपये; पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

जागरण संवाददाता, देहरादून: साइबर ठगों ने हरिद्वार स्थित शांतिकुज में सेवा कर रहे इंजीनियर को निवेश का झांसा देकर 90.78 लाख रुपये की साइबर ठगी कर दी। आदित्य कुमार निवासी शांतिकुंज, हरिद्वार ने बताया कि 16 सितंबर को उन्हें विक्रम सिंह नामक व्यक्ति ने वाट्सएप पर काल कर खुद को नाका सोल्युशन कंपनी का को-पार्टनर बताया और निवेश का झांसा देकर पहले उनसे छोटे-छोटे टास्क करवाए, जिसमें उन्हें 200 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ।

उन्हें यह काम वास्तविक प्रतीत हुआ, जिसके कारण उनका विश्वास बढ़ गया। इसके बाद उनसे ट्रेडिंग करवाकर 1.66 करोड़ रुपये का लाभ होना दिखाया। कहा कि रकम निकालने के लिए 4,89,655 रुपये बैंक ट्रांजेक्शन फीस के रूप में जमा करवाई। भुगतान करने की बात कहते हुए बताया कि आपकी राशि कुमार इंडिया मर्चेंट के पास चली गई है और आरोपितों ने 30 लाख रुपये जुर्माने के रूप में मांगे।