मोतिहारी में अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान से जुड़ा बड़ा लिंक सामने आया
मोतिहारी साइबर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह के सदस्य तनवीर आलम को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी से गिरोह का पाकिस्तान से सीधा संबंध सामने आया ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोतिहारी । साइबर थाना की पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय साइबर बदमाश गिरोह के एक शातिर सदस्य को जिले के तुरकौलिया थानाक्षेत्र के शंकर सरैया चौक के पास से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद गिरोह का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। उसके सेलफोन पर पाकिस्तान के नंबर पर की गई चैटिंग भी सामने आई है।
साइबर थाना के पुलिस उपाधीक्षक अभिनव परासर ने गुरुवार को बताया कि गिरफ्तार बदमाश जिले के तुरकौलिया थाना के शंकर सरैया मुंशी इनार गांव निवासी तनवीर आलम उर्फ हैदर है। वह पाकिस्तान में बैठे गिरोह के सरगनाओं साथ व्हाट्सएप काल व चैट के माध्यम से बातचीत करता था। गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर छतौनी थाना के एक आवासी होटल में भी छापेमारी की गई।
वहां से उसका साथी झारखंड के रांची का निवासी शातिर बदमाश मयंक भास्कर भागने में सफल रहा। होटल के उसी कमरे से पुलिस ने चार पीएसओ मशीन, तीन सेलफोन, एक डेबिड कार्ड, एक पासबुक व एक चेक बुक जब्त किया है।
डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि तुरकौलिया बाजार के एक एटीएम से तनवीर साइबर फ्राड का पैसा निकाल रहा है । सूचना पर छापेमारी टीम का गठन कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर छतौनी स्थित भवानी होटल में छापेमारी की गई वहां से मंयक भागने में सफल रहा ।
उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम झारखंड भेजी जाएगी। छापेमारी टीम में डीएसपी के अलावा पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, मुमताज आलम, दारोगा प्रत्युष कुमार विक्की, प्रियंका, शिवम सिंह, गौतम कुमार व आजाद आलम भी शामिल थे ।
गिरोह में छह हजार सदस्य
इस गिरोह के द्वारा अकाउंट सेलरसिम कार्ड नाम का एक ग्रुप बनाया गया है। उसमें छह हजार सदस्य शामिल है। सभी के नाम व नंबर अंकित हैं। उन नंबरों की बारी-बारी से खोज कर सिमधारकों का सत्यापन किया जा रहा है। गिरोह के चिह्नित सदस्यों के बैक खातों पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस अब उन खाताधारकों की भी खोज में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।