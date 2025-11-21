साइबर ठगों ने देहरादून के DSP को बनाया शिकार, वित्त मंत्री का एड दिखाकर लूटे 2.20 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने देहरादून के डीएसपी सहित देहरादून के दो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे 3.31 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पहली शिकायत में देहरादून के डीएसपी रविकांत सेमवाल निवासी बंजारावाला ने बताया कि 07 अक्टूबर को उन्होंने फेसबुक में ट्रेडिंग विज्ञापन देखा, जिसका प्रचार वित मंत्री निर्मला सीतारमन कर रही थी।

लिंक पर क्लिक कर उन्होंने अपना नंबर एवं डिटेल अपलोड करके रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद उन्हें आइएसडी काल आई एवं 07 अक्टूबर को निवेश किया, जिससे उन्हें 1687 रुपये का मुनाफा हुआ। इसके बाद ठगों ने उन्हें मोटी धनराशि जमा कर मुनाफा कमाने का प्रलोभन दिया और 2.20 लाख जमा करवाने के बाद फोन उठाना बंद कर दिया।

वहीं दूसरे मामले में गगन पुरी निवासी रुचीपुरा निरंजनपुर ने बताया कि उनके जेप्टो एप से कुछ रकम कट गई थी। उन्होंने आलाइन नंबर ढूंढकर शिकायत की। 21 अक्टूबर को उन्हें वीडियो काल आया। काल के दौरान व्यक्ति ने खुद को कस्टमर सपोर्ट का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनकी कटौती का रिफंड किया जाएगा।