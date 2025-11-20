उत्तराखंड के इस जिले में 29 बार तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में 34 बदमाश हुए घायल
उत्तराखंड के एक जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच 29 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 34 अपराधी घायल हुए। पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठा रही है और विशेष अभियान चला रही है। पुलिस का कहना है कि वे अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। ऊधम सिंह नगर पुलिस अब बदमाशों की गोलियों का जवाब गोली से दे रही है। यही कारण है कि पिछले 14 माह के भीतर पुलिस और बदमाशों के बीच 29 मुठभेड़ हो चुकी है, जिसमें 34 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हुए है। इधर बुधवार रात पुलिस ने पंतनगर क्षेत्र में लालकुआं के युवक से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले टेंपो चालक लुटेरा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
- एक जनवरी 2025 को 25 हजार के इनामी हिस्ट्री शीटर रिफाकत को पुलभट्टा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उससे तमंचा और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुआ था।
- 21 जनवरी की सुबह एक्सिस बैंक से चोरी कर रहे चोर बिलासपुर रामपुर निवासी भूप सिंह को भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
- 27 जनवरी की देर रात नानकमत्ता पसैनी में नशा तस्कर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिसमें पुलिस ने तस्कर की फायरिंग में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया। जिससे पसैनी नानकमत्ता निवासी स्मैक तस्कर कुलविंदर सिंह उर्फ किंदु के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया।
- एक फरवरी 2025 की रात वन कर्मियों पर फायरिंग करने के फरार आरोपित मडैया हट्टू केलाखेड़ा निवासी जसविंदर सिंह उर्फ छिंदर पुत्र छुआरा सिंह ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से छिंदर घायल हो गया है।
- तीन फरवरी 2025 की रात नानकमत्ता पुलिस ग्राम गिद्धौर और ज्ञानपुरगौडी में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार तस्कर ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में गाेली लगने से तस्कर गिद्धौर निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ राजू घायल हो गया। जिस पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया, उसके पास से 260 ग्राम स्मैक और एक तमंचा तथा एक कारतूस बरामद हुआ है।
- तीन फरवरी की देर रात सितारगंज पुलिस सूचना पर लूट के आरोपित की तलाश कर रही थी। इस दौरान बाइक सवार लुटेरे ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी फायर किया तो पैर में गोली लगने से हल्द्वानी निवासी लुटेरा विकास पाल घायल हो गया। उसके पास से एक तमंचा, एक कारतूस, लूटा गया मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुआ।
- चार फरवरी की दोपहर पुलभट्टा थाना पुलिस गो-तस्करी की सूचना पर शहदौरा में चेकिंग कर रही थी। इसी बीच गो तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में गो तस्कर शकील पुत्र सलीम अहमद घायल हो गया। जिसका उपचार कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
- छह फरवरी 2024 की तड़के आइटीआइ थाना पुलिस और एसओजी को सूचना मिली कि यूपी और उत्तराखंड का वांछित फुरकान ऊधम सिंह नगर में छिपा है। जिस पर पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए। चेकिंग के दौरान फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की और पैर में गोली लगने से फुरकान घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
- छह फरवरी की रात खटीमा के मझोला में स्मैक तस्कर तारीक ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया था। पुलिस ने भी फायर किए तो पैर में गोली लगने से तारीक घायल होगया। उसकेपाससे 280 ग्राम स्मैक और एक तमंचा बरामद हुआ था।
- 14 फरवरी की रात नानकमत्ता में महिला को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात लूटने वाले अली जमा और जुबैर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। जिसमें अली जमा और जुबैर के पैर में गोली लगी। उनके पास से दो तमंचा और कारतूस के साथ ही लूटा गया सोने और चांदी के जेवरात बरामद हुए।
- छह मार्च 2025 की देर रात काशीपुर पुलिस और गो-तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो गो-तस्कर इब्राहिम और आरिफ पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
- 28 अप्रैल 2025 की रात खटीमा और किच्छा के पेट्रोलपंप पर लूट और डकैती करने वाले पांच डकैतों की नानकमत्ता और खटीमा के बार्डर झनकट चौकी के सड़ी-सड़िया में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक डकैत सूरज उर्फ माफिया को गोली लग गई। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके चार अन्य साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
- 12 जुलाई 2025 की देर रात दारोगा चंदन सिंह बिष्ट पर तमंचा तानने वाले कार सवार युवकों की पुलिस ने रामपुर रोड पर मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आरोपित रिशु श्रीवास्तव के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। जबकि दो अन्य को भी पुलिस ने दबोच लिया है।
- 24 अगस्त की देर रात पुलिस मुठभेड़ में किच्छा में हुए आलिम हत्याकांड का मुख्य आरोपित सहित दो और काशीपुर में पूर्व ग्राम प्रधान को गोली मारने वाले एक आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक साथी को भी गिरफ्तार किया।
- 25 अगस्त 2025 की देर रात मादक प्रदार्थ के तस्कर जसवंत सिंह उर्फ जस्सी पुत्र हरदीप सिंह को नानकमता में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके पैर में लगी गोली लगी है।
- 27 सितंबर को महाविद्यालय में फायरिंग का आरोपित गगन रतनपुरियाकिच्छा और सितारगंज के बीच पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार।
- 19 नवंबर 2025 को लालकुआ निवासी युवक से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है।
