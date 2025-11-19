संवाद सहयोगी, जागरण टनकपुर (चंपावत)। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत औपबंधिक शिक्षा मित्र का स्कूल कक्ष में पंखे से लटका शव मिला है। शिक्षक स्कूल कक्ष में ही रहते थे। बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे बच्चों ने शिक्षक को फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंपावत जिले के दूरस्थ तल्लापाल बिलौना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल कठौल में तैनात 50 वर्षीय प्रताप सिंह बिष्ट पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह का शव गमछे के सहारे पंखे से लटका था। घटना के मंगलवार रात के होने की संभावना जताई जा रही है। रीठासाहिब थाने से पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों व मृतक के बड़े बेटे सुनील सिंह की मौजूदगी में कक्ष का दरवाजा तोड़कर शिक्षक के शव को फंदे से उतारा।