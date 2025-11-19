Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand News: सुबह स्कूल पहुंचे बच्‍चे, क्‍लास में पंखे से लटका मिला टीचर का शव

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    उत्तराखंड में आज सुबह एक स्कूल में उस समय सनसनी फैल गई जब बच्चों ने कक्षा में एक शिक्षक को पंखे से लटका पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे बच्चों ने शिक्षक को फंदे से लटका देखा। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण टनकपुर (चंपावत)। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत औपबंधिक शिक्षा मित्र का स्कूल कक्ष में पंखे से लटका शव मिला है। शिक्षक स्कूल कक्ष में ही रहते थे। बुधवार सुबह स्कूल पहुंचे बच्चों ने शिक्षक को फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंपावत जिले के दूरस्थ तल्लापाल बिलौना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल कठौल में तैनात 50 वर्षीय प्रताप सिंह बिष्ट पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह का शव गमछे के सहारे पंखे से लटका था। घटना के मंगलवार रात के होने की संभावना जताई जा रही है। रीठासाहिब थाने से पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों व मृतक के बड़े बेटे सुनील सिंह की मौजूदगी में कक्ष का दरवाजा तोड़कर शिक्षक के शव को फंदे से उतारा।

    पोस्टमार्टम के लिए शव को टनकपुर भेजने की तैयारी थी। जूनियर हाईस्कूल कठौल में कार्यरत शिक्षक पीयूष शर्मा ने बताया कि मंगलवार शाम उनकी प्रताप सिंह से बात हुई थी। वह किसी तरह के तनाव में नहीं थे। शिक्षक प्रताप सिंह कठौल से नौ किमी दूर बुड़म गांव के रहने वाले थे। वह स्कूल के कमरे में ही रहते थे। टीम के लौटने पर घटना का पूरा ब्योरा पता चलेगा। शिक्षक प्रताप सिंह की पत्नी भगवती देवी दो बेटों के साथ टनकपुर पंचायत घर के पास बनाए मकान में रहती हैं। तीसरा बेटा कुछ वर्ष पहले अग्निवीर में भर्ती हुआ है।

    रीठासाहिब थानाध्यक्ष लक्ष्मण जगवाण ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एएसआइ भुवन पांडे को टीम के साथ मौके पर भेजा गया है।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand: खराब आटा लेकर कुमाऊं कमिश्नर के पास पहुंची महिला, इसके बाद सामने आया राशन दुकान संचालक का सच

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: राजकीय मेडिकल काॅलेजों को मिले 142 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, घोषित हुआ परीक्षा परिणाम

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बोले, विरासत महोत्सव हमारी जड़ों और परंपराओं का प्रतीक