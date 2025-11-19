Uttarakhand: खराब आटा लेकर कुमाऊं कमिश्नर के पास पहुंची महिला, इसके बाद सामने आया राशन दुकान संचालक का सच

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के आवास पर मंगलवार को एक महिला खराब आटे को लेकर पहुंच गई। महिला की शिकायत के पर कमिश्नर ने जांच के साथ ही उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सेंपल भी एकत्रित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नैनीताल रोड स्थित जजी कोर्ट के पास निवासी सीमा खंडूजा द्वारा ने बताया कि उन्होंने चार नवंबर को नैनीताल रोड स्थित एसबीआई के पास एक राशन दुकान से आटा खरीदा था। यह बताया गया कि आटा चक्की का ताजा पिसा हुआ है। आटा खाने के बाद उन्हें और उनके पति को पेट दर्द की समस्या हुई, जिसके बाद कई दिन तक खिचड़ी का सेवन करना पड़ा।

12 नवंबर को जब उन्होंने आटे को दोबारा छाना तो उसमें बड़ी मात्रा में घुन और कीड़े मिले। इस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में भी वाद दायर किया। शिकायत सुनने के बाद कमिश्नर ने मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर आटे का सैंपल भरवाया। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को यह भी निर्देशित किया कि संबंधित राशन दुकान का निरीक्षण करते हुए ताजा सैंपल लिए जाएं तथा दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।