    Uttarakhand News: राजकीय मेडिकल काॅलेजों को मिले 142 स्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, घोषित हुआ परीक्षा परिणाम

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:40 AM (IST)

    चयनित विशेषज्ञ चिकित्सकों को कालेजों में शीघ्र दी जाएगी तैनाती। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न संकायों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों के चयन परिणाम घोषित कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से विषयवार जारी किए गए इन परिणामों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शीघ्र प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रथम तैनाती दी जाएगी। इससे जहां फैकल्टी की लंबे समय से चली आ रही कमी दूर होगी, वहीं बेहतर अकादमिक वातावरण उपलब्ध होने उम्मीद जगी है।

    राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थायी फैकल्टी की कमी को दूर करने के उद्देश्य से विभागीय मंत्री के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 439 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन चयन बोर्ड को भेजा था।

    इन विभागों में मिली नियुक्तियां
    घोषित परिणाम के अनुसार दो दर्जन से अधिक संकायों में कुल 142 विशेषज्ञ चिकित्सकों का चयन किया गया है। इनमें एनेस्थीसिया में 16, एनाटामी, पीडियाट्रिक्स और बायोकेमिस्ट्री में सात-सात, ब्लड बैंक, रेडियोथेरेपी और डर्मेटोलाजी में तीन-तीन, कम्युनिटी मेडिसिन व पैथोलाजी में 12-12, डेंटिस्ट्री में दो, इमरजेंसी और फोरेंसिक मेडिसिन में एक-एक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, रेस्पिरेट्री मेडिसिन व फार्माकोलाजी में पांच-पांच, माइक्रोबायोलाजी व आर्थोपेडिक्स में नौ-नौ, आब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी में आठ, आप्थैल्मोलाजी में चार तथा ईएनटी, साइकाइट्री और फिजियोलाजी में छह-छह असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन हुआ है।

    ‘चयन बोर्ड की ओर से 142 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन परिणाम घोषित किया गया है। स्थायी फैकल्टी मिलने से मेडिकल कालेजों में शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध कार्यों में गुणात्मक वृद्धि होगी, जिसका लाभ छात्रों और मरीजों दोनों को मिलेगा।’

    - डाॅ. धन सिंह रावत, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री