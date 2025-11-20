Uttarakhand News: संजय वन के पास तीन लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली
रुद्रपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दिल्ली से आ रहे एक युवक से लूटपाट की थी। मुठभेड़ में दो लुटेरे घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, जिन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह घटना लालकुआं के पास हुई, जहां आरोपियों ने युवक से मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूट ली थी।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दिल्ली से आ रहे लालकुआ के युवक से साथियों संग मिलकर मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूटने वाले तीन लुटेरे को पुलिस ने संजय वन के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारकर लिया है। इस दौरान दो के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए जिसमें एक के बांए और दूसरे के दाएं पैर में गोली लगी है। बाद में पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जानकारी ली।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि घोड़ा नाला लालकुआं नैनीताल निवासी रजत गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ने 17 नवंबर को दिल्ली से वापस अपने घर लालकुआं आ रहा था। देर रात वह रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचा और वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद टेंपो में लालकुआं के लिए बैठा। उसमें चालक समेत चार लोग थे।
अटरिया मोड़ के पास चालक ने टेंपो रोका और चारों सवारियों को उतारकर कहा कि वह सीएनजी भरवा कर आ रहा है। कुछ देर बाद वह वापस आया और वह लोग उसमें बैठ गए। जब वह पंतनगर थाना क्षेत्र के टाटा गेट नंबर छह के पास पहुंचे तो चालक ने टेंपो रोक लिया।
चालक ने टेंपो में सवार तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और कुछ रुपये भी लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। साथ ही घटनास्थल सहित अन्य जगह सीसीटीवी चेक कर आरोपितों की पहचान की। बुधवार रात पुलिसको सूचना मिली कि लूट में फरार लुटेरे नैनीतालहाइवेसे कही जा रहे है।
इस पर पुलिस ने उसका संजय वन पास तक पीछा कर घेराबंदी करते हुए पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देख उन्होंने दो राउंडफायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी पांच राउंड फायर किया तो गोली दो बदमाशों के पैर में लग गई। जिससे वह घायल हो गए। इस पर पुलिस ने घायल दोनोंबदमाशके साथ ही उनके तीसरे साथी को भी पकड़ लिया। बाद में पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले आई।
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम अरमान उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मंजूर अली निवासी वार्ड नंबर 13 रेशम बड़ीथानारुद्रपुरऔर मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी वार्ड नंबर 13 रेशम बड़ी थाना रुद्रपुर बताया।
जबकि तीसरे आरोपित ने अपना नाम सुमितगंगवार पुत्र नुक्ता प्रसाद गंगवार निवासी नीलकंठ कॉलोनीलालपुर कोतवाली किच्छा मूल निवासी ग्राम शहपुर थाना शेरगढ़ जिला बरेली बताया।
कई आपराधिक केस है दर्ज
एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि अरमान उर्फ मुन्ना पूर्व में तीन बार चोरी में जेल जा चुका है और वेल्डिंग का काम करता है। सुमित गंगवार टेंपो चालक है। पूर्व में एक बार लूट में और दो बार चोरी में जेल जा चुका है। मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अहमद मूलरूप से ग्राम भैंसिया थाना बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूर्व में दो बार रामपुर से जेल गया है। तथा एक बार ट्रांजिट कैंप से चोरी में जेल जा चुका है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।