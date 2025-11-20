Uttarakhand News: संजय वन के पास तीन लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दिल्ली से आ रहे लालकुआ के युवक से साथियों संग मिलकर मारपीट कर मोबाइल और नकदी लूटने वाले तीन लुटेरे को पुलिस ने संजय वन के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारकर लिया है। इस दौरान दो के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए जिसमें एक के बांए और दूसरे के दाएं पैर में गोली लगी है। बाद में पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जानकारी ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि घोड़ा नाला लालकुआं नैनीताल निवासी रजत गुप्ता पुत्र अजय गुप्ता ने 17 नवंबर को दिल्ली से वापस अपने घर लालकुआं आ रहा था। देर रात वह रोडवेज बस स्टेशन पर पहुंचा और वहां से कुछ दूर आगे जाने के बाद टेंपो में लालकुआं के लिए बैठा। उसमें चालक समेत चार लोग थे।

अटरिया मोड़ के पास चालक ने टेंपो रोका और चारों सवारियों को उतारकर कहा कि वह सीएनजी भरवा कर आ रहा है। कुछ देर बाद वह वापस आया और वह लोग उसमें बैठ गए। जब वह पंतनगर थाना क्षेत्र के टाटा गेट नंबर छह के पास पहुंचे तो चालक ने टेंपो रोक लिया।

चालक ने टेंपो में सवार तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे मारपीट कर दी। साथ ही उसका मोबाइल और कुछ रुपये भी लूट लिए थे। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। साथ ही घटनास्थल सहित अन्य जगह सीसीटीवी चेक कर आरोपितों की पहचान की। बुधवार रात पुलिसको सूचना मिली कि लूट में फरार लुटेरे नैनीतालहाइवेसे कही जा रहे है।

इस पर पुलिस ने उसका संजय वन पास तक पीछा कर घेराबंदी करते हुए पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देख उन्होंने दो राउंडफायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी पांच राउंड फायर किया तो गोली दो बदमाशों के पैर में लग गई। जिससे वह घायल हो गए। इस पर पुलिस ने घायल दोनोंबदमाशके साथ ही उनके तीसरे साथी को भी पकड़ लिया। बाद में पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले आई।

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में घायल बदमाशों ने अपना नाम अरमान उर्फ मुन्ना पुत्र मोहम्मद मंजूर अली निवासी वार्ड नंबर 13 रेशम बड़ीथानारुद्रपुरऔर मोहम्मद रेहान पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी वार्ड नंबर 13 रेशम बड़ी थाना रुद्रपुर बताया।