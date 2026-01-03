कुक ने फ्लैट से चोरी किए नकदी व गहने, सारे रुपये जुए व नशे में उड़ाए; पुलिस किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून: नेहरू कालोनी स्थित निलाय हिल्स अपार्टमेंट के फ्लैट से नकदी व गहने चोरी करने वाले एक आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी घटना के बाद आरोपित डालनवाला पहुंचा और सारे रुपये जुए व नशा में उड़े दिए। आरोपित पूर्व में भी जेल जा चुका है।

नेहरू कालोनी थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि सूरज सिंगल निवासी निलाय हिल्स अपार्टमेंट ने एक जनवरी को सूचना दी कि 28 दिसंबर की रात को वह खाना खाने के लिए दोस्त के साथ बाहर गए थे। रात्रि 11 बजे वापस फ्लैट पहुंचे तो देखा कि जीने का शीशा टूटा था। कमरे में अलमारी खुली हुई थी और वहां से 2.75 लाख रुपये नकद व एक सोने की चेन, दो सोने की अंगूठी, दो घड़ी व सोने का एक हाथ का ब्रेसलेट गायब था।

शिकायतकर्ता ने अपने कुक अमन पर चोरी का शक जताया था। इस मामले में नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गुरुवार रात को चेकिंग के दौरान आरोपित अमन कुमार निवासी राजेश रावत कालोनी चंदर रोड डालनवाला को गिरफ्तार कर उसके पास से एक हाथ घड़ी, सोने का एक अदद ब्रेसलेट, 6,801 रुपये नकद व एक बाइक बरामद की गई।