राया पुलिस ने दबोचे दो शातिर बाइक चोर, चोरी की छह मोटरसाइकिलें बरामद
राया पुलिस ने जयपुर-बरेली हाईवे के बलदेव कट से दो शातिर वाहन चोरों, अमित और विकास को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की छह बाइकें बरामद की गई ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, राया। क्षेत्र में चोरी हो रहीं बाइकों की घटनाओं के बाद थाना पुलिस वाहन चोर गिरोह की तलाश में जुटी थी। रात्रि में थाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को जयपुर-बरेली हाईवे के बलदेव कट से गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर चोरी की छह बाइकें बरामद की हैं। शातिरों को जेल भेजा गया है। इनके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है।
जयपुर-बरेली हाईवे के बलदेव कट से दोनों को किया गिरफ्तार
पुलिस उपाधीक्षक महावन संजीव राय ने पत्रकारों को बताया, क्षेत्र में वाहन चोरी की घटना को लेकर पुलिस इस गिरोह के लोगों की तलाश में जुटी थी। गुरुवार की रात्रि 11.30 बजे राया थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा फोर्स के साथ गश्त कर रहे थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि वाहन चोर गिरोह के दो सदस्य जयपुर-बरेली हाईवे के बलदेव कट की ओर से आ रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी फोर्स के साथ उनकी तलाश में जुट गए।
बलदेव कट के पास दो युवक बाइक पर आते मिले। उन्हें रोका तो वे बाइकों के कागजात नहीं दिखा सके। शक के आधार पर थाने लाया गया। इनके नाम राया के गैयरा निवासी अमित व इसी थाना के जोगपुरा निवासी विकास बताए हैं।
दोनों आरोपितों पर कई मुकदमे, साथियों की तलाश में दबिश
पूछताछ में उन्होंने खुद को वाहन चोर बताते हुए बरामद बाइक चोरी की बताईं। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी की कुल छह बाइकें बरामद हुई हैं। आरोपितों को जेल भेज दिया है। वाहन चोर शातिर हैं। ये मथुरा व आसपास के जिलों से बाइकें चोरी कर इन्हें एक सूनसान स्थल पर जमा करते हैं। बाद में इन्हें अनजान लोगों को सस्ते दामों में बेच देते हैं। इनके साथियों की तलाश की जा रही है। अमित पर आठ और विकास पर सात मामले दर्ज हैं।
