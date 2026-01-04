जागरण संवाददाता, देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच और कथित वीआईपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों और राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिलाराम चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोंकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी हाथीबड़कला क्षेत्र में धरने पर बैठ गए।

चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय प्रवक्ता महेश जोशी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री आवास कूच में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पहाड़ की अस्मिता और देवभूमि की संस्कृति को बचाने का आंदोलन है। अंकिता भंडारी का जघन्य हत्याकांड प्रदेशवासियों के लिए गहरा जख्म है, जिसने देवभूमि की छवि को कलंकित किया है।

महेश जोशी ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग अहंकारी हो गए हैं और अंकिता हत्याकांड में संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल की घटनाओं में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बावजूद सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में कराई जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा छोटी-छोटी बातों पर बवाल खड़ा कर देती है, लेकिन इतने गंभीर मामले में चुप्पी साधे हुए है, जिससे जनता में भारी रोष है और प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। महेश जोशी ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप के नेतृत्व में उत्तराखंड के प्रवासी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संघ समिति के देहरादून जनपद अध्यक्ष विशंभर बौथियाल ने भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की।