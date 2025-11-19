देहरादून के स्कूल में छात्राओं से धोखाधड़ी, पूर्व प्रधानाचार्य ने संचायिका के पैसों से खरीदी कार
देहरादून के एक स्कूल में पूर्व प्रधानाचार्य पर छात्राओं की संचायिका के पैसों से कार खरीदने का आरोप लगा है। छात्राओं द्वारा जमा किए गए धन का दुरुपयोग किया गया। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, और अभिभावकों में आक्रोश है। वे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून के सीएनआइ गर्ल्स इंटर कालेज की पूर्व प्रधानाचार्य विनीता मार्टिन पर एक और मुकदमे की तलवार लटक गई है। छात्राओं से वसूल की गई लाखों रुपए की संचायिका की राशि से धोखाधड़ी कर पति की पुरानी कार खरीदने के मामले में स्कूल प्रबंधन ने मार्टिन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएसपी को तहरीर दी है। इससे पहले अभिलेखों के साथ गायब की गई अलमारी के मामले में भी विनीता मार्टिन के विरुद्ध तहरीर दी गई है।
सीएनआई गर्ल्स इंटर कालेज का यह प्रकरण संचायिका की राशि से कार खरीद के प्रस्ताव से जुड़ा है। जिसमें आरटीआई से विभिन्न दस्तावेज प्राप्त करने के बाद आरटीआई क्लब के महासचिव अमर सिंह धुंता ने आरोप लगाया कि तत्कालीन प्रधानाचार्य विनीता ने संचायिका राशि के गोलमाल को छिपाने के लिए अपने पति की कार की खरीद का प्रस्ताव बनाया। इसकी जांच ऐप निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने की थी और शिकायत को सही पाया था।
लिहाजा, अब स्कूल प्रबंधन की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया कि पूर्व प्रधानाचार्य ने पति की पुरानी कार खरीदने का प्रस्ताव बैंकडेट में तैयार किया और उस पर अन्य सदस्यों से धोखे से हस्ताक्षर ले लिए। उस कार का प्रयोग कभी स्कूल के काम के लिए भी नहीं लिया गया। वहीं, जब घपला खुला तो उसी कार को 20 हजार रुपए अतिरिक्त (2.70 लाख रुपए) में वापस पति अरविंद मार्टिन को बेचना दिखा दिया। लिहाजा, इस धोखाधड़ी पर मुकदमा दर्ज किया जाए।
इससे पहले स्कूल से अभिलेखों के साथ गायब की गई अलमारी के मामले में पुलिस जांच कर मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही कर रही है। हालांकि, तहरीर दिए चार सप्ताह बीत चुके हैं। लिहाजा, अबकी बार सीधे एसएसपी को तहरीर दी गई है।
