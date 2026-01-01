नये साल से PNG और CNG हुई सस्ती, घटी दरें 31 दिसंबर रात 12 बजे के बाद देशभर में हुई लागू 

जागरण संवाद दाता, देहरादून : नये साल की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई। पीएनजी और सीएनजी के दाम एक रुपये कम हो गए हैं। पीएनजी और सीएनजी की घटी दरें बुधवार रात 12 बजे के बाद देशभर में लागू हो गई हैं।

गेल गैस इंडिया लिमिटेड के महाप्रबंधक अंबुज गौतम ने बताया कि नई दरें लागू होने से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी। पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) प्रति मानक घन मीटर और सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) प्रति किलोग्राम एक रुपये सस्ती हो गई है।