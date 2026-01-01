Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CNG PNG Rate Cut: नए साल में मिला आम आदमी को तोहफा, सस्ते हो गए सीएनजी-पीएनजी दाम; कितनी घटी कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:49 AM (IST)

    सीएनजी और पीएनजी (CNG and PNG Price) की बढ़ती कीमतों से आज नए साल में राहत मिलती है। पिछले साल 2025 में PNGRB (पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर् ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। सीएनजी और पीएनजी (CNG and PNG Price) की बढ़ती कीमतों से आज नए साल में राहत मिलती है। पिछले साल 2025 में PNGRB (पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड) ने गैस ट्रांसपोर्टेशन के यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में बदलाव किया है। इसका डायरेक्ट प्रभाव सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ा है। देशभर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव आया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कितना बदलाव आया है?

    कितना घटा सीएनजी का दाम?

    ये नई कीमत 1 जनवरी 2026 सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार-

    देशभर में सीएनजी की कीमत में लगभग 3 रुपये की कटौती की गई है। देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कीमत लागू हुई है।

    ऐसे ही पीएनजी में 0.70 रुपये की गिरावट की गई है। 

    पीएनजी में अगर कीमत घटती है तो इसका फायदा रोजाना पीएनजी से गाड़ी चलाने वाले और रसोई गैस इस्तेमाल करने वालों को मिल सकता है। 

    अब जानते हैं कि यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम में क्या बदलाव हुआ है?

    क्या हुआ बदलाव?

    पहले नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को तीन टैरिफ में बांटा था। इसमें दूरी बढ़ने के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ जाता था। इस चार्ज का असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर भी पड़ता है। इसके बाद पीएनजीआरबी ने ये फैसला लिया कि टैरिफ को दो जोन में बांटा जाएगा। इसमें 300 मीटर और 300 मीटर से अधिक शामिल है। 

    ये बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। बदलाव के तहत अब-

    • 300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट चार्ज- 54 प्रति MMBTU

    • 300 किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज- 102.86 प्रति MMBTU लगेगा।

    हालांकि उपभोक्ताओं को किसी भी दूरी के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज  54 प्रति MMBTU ही देना होगा। 

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US