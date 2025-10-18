CNG-PNG Price: दीपावली से पहले सस्ती हो गई सीएनजी और पीएनजी, तत्काल प्रभाव से लागू होगा बदलाव

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली से पहले लखनऊ और आगरा में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के दामों में एक रुपये की कमी कर उपभोक्ताओं को उपहार दिया है। सीएनजी की दरों में किया गया बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब दोनों शहरों में सीएनजी की दर 96.75 पैसे प्रति किग्रा होगी।

अब तक सीएनजी की दर 97.75 रुपये प्रति किग्रा थी। इसी तरह पीएनजी की दरों में भी एक रुपये की कमी हो गई है। अब पीएनजी की दर इन दो शहरों में 57.50 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होगी लखनऊ और आगरा में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने वाली कंपनी ग्र्रीन गैस लिमिटेड के प्रवक्ता के मुताबिक गैसों के दामों में यह कमी ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।