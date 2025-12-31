Chardham Yatra: अब तीर्थयात्री नहीं होंगे परेशान, डिस्प्ले बोर्ड बताएगा कब आएगा दर्शन का नंबर?

राज्य ब्यूरो, देहरादून। केदारनाथ व बद्रीनाथ में अब श्रद्धालु दर्शन टोकन मिलने के बाद अपडेट जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर प्राप्त कर सकेंगे। डिस्प्ले बाेर्ड पर दर्शनार्थियों को जानकारी मिल सकेगी कि वर्तमान में किस टोकन नंबर तक दर्शन हो चुके हैं। टोकन लेते समय श्रद्धालुओं को दर्शन में लगने वाले संभावित समय की भी स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा में इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने

दिए हैं।

बुधवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण- बद्रीनाथ मास्टर प्लान व आगामी चारधाम यात्रा को लेकर संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

कहा, व्हीलचेयर पर निर्भर और चलने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आगामी यात्रा सीजन में गोल्फ कार्ट और आल टेरेन व्हीकल (एटीवी) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा, चारधाम यात्रा को सुगम व व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रा मार्ग और दर्शन से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु वापसी तक सुखद अनुभव लेकर जाएं, इसके लिए उच्च स्तर की तैयारियां की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को आवश्यक और उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्गों और प्रमुख स्थलों पर साइनेज और क्यूआर कोड आधारित सूचना पटल लगाए जाएं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों के लिए सर्टिफाइड गाइड व्यवस्था लागू करने पर जोर देते हुए पर्यटन विभाग को गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।