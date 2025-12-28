29 मार्च से देहरादून और नोएडा के बीच शुरू होगी इंडिगो की फ्लाइट, हवाई यात्रियों को मिलेगा लाभ

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला (देहरादून) : नोएडा शहर भी अब जल्द ही देहरादून हवाई अड्डे से जुड़ने जा रहा है। इसको लेकर इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 मार्च से इंडिगो नोएडा शहर से देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा। जिसका सीधा लाभ हवाई यात्रियों को मिलेगा।

बता दें कि वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा है। जिसके चलते इन शहरों से आने वाले यात्री को कम समय पर उत्तराखंड आने-जाने की सुविधा मिल रही है। वहीं अब नोएडा शहर से भी इंडिगो की नई उड़ान शुरू होने से यात्रियों को एक और विकल्प मिल जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट के निदेशक भूपेश सीएच नेगी ने बताया कि नए साल में इंडिगो नोएडा के लिए अपनी नई उड़ान शुरू करने जा रहा है।