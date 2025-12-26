दरभंगा जाने वाले विमान की कोलकाता में लैंडिंग... इंडिगो की फ्लाइट हुई डायवर्ट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। हैदराबाद से दरभंगा जा रहे इंडिगो के एक विमान को खराब मौसम के कारण डायवर्ट करके कोलकाता एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। इसे लेकर विमान में सवार करीब 100 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। विमान के क्रू सदस्यों के साथ उनकी तीखी बहस हुई।

यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कोलकाता में उतार दिया जा रहा है। उन्होंने रुपये लौटाने की मांग की।

फ्लाइट संख्या 6ई 537 को दोपहर 2.05 बजे दरभंगा में लैंड करना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसे कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया। एयरलाइंस सूत्रों ने कहा कि खराब मौसम व सुरक्षा कारणों से ऐसा करना मजबूरी हो गई थी।