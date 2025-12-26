Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दरभंगा जाने वाले विमान की कोलकाता में लैंडिंग... इंडिगो की फ्लाइट हुई डायवर्ट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    हैदराबाद से दरभंगा जा रहे इंडिगो के एक विमान को खराब मौसम के कारण डायवर्ट करके कोलकाता एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। इसे लेकर विमान में सवार करीब 100 यात ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा (सांकेतिक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता हैदराबाद से दरभंगा जा रहे इंडिगो के एक विमान को खराब मौसम के कारण डायवर्ट करके कोलकाता एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। इसे लेकर विमान में सवार करीब 100 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। विमान के क्रू सदस्यों के साथ उनकी तीखी बहस हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कोलकाता में उतार दिया जा रहा है। उन्होंने रुपये लौटाने की मांग की।

     

    फ्लाइट संख्या 6ई 537 को दोपहर 2.05 बजे दरभंगा में लैंड करना था लेकिन मौसम खराब होने के कारण उसे कोलकाता डायवर्ट कर दिया गया। एयरलाइंस सूत्रों ने कहा कि खराब मौसम व सुरक्षा कारणों से ऐसा करना मजबूरी हो गई थी।